Brauchtum Kanton Schwyz ist als Gast beim Zürcher Sechseläuten dabei Vom 14. bis 17. April 2023 wird sich Schwyz auf dem Lindenhof im Stadtzentrum präsentieren. Alena Gnos Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.00 Uhr

Einer der vielen verschiedenen Auftritte der Schwyzerinnen und Schwyzer im Jahr 2003 als Gastkanton. Bild: Keystone

Der Kanton Schwyz wurde höchstpersönlich vom Zentralkomitee der Zünfte Zürichs (ZZZ) eingeladen, als Gastkanton am Zürcher Sechseläuten teilzunehmen. Schwyz bekommt so die Möglichkeit, sich vom 14. bis 17 April 2023 auf dem Lindenhof im Stadtzentrum zu präsentieren.

Für den Kanton Schwyz ist es nicht die erste Anfrage. Im Jahr 2003 wurde er bereits als Gastkanton auserwählt. «Dank den positiven Erinnerungen an den ersten Gastauftritt hat der Regierungsrat die Einladung für das Jahr 2023 gerne angenommen», schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Nun möchte man vor allem die Gelegenheit nutzen, sich einem breiten Publikum als traditionellen und gleichzeitig modernen Kanton zu präsentieren.

Vom Programm her sieht es so aus, dass der Kanton am Sonntag mit einer starken Delegation am Kinderumzug teilnehmen und am Montagnachmittag am Sechseläutenumzug mit verschiedenen Formationen mitmarschieren wird. Der Umzug findet traditionellerweise mit dem Verbrennen des Bööggs auf dem Sechseläutenplatz seinen Höhepunkt. Mit einer sorgfältigen Auswahl verschiedener Elemente will sich der Kanton Schwyz am Sechseläuten als vielseitige Region mit hoher Lebensqualität, als leistungsfähigen Wirtschaftsstandort und als attraktive Tourismusregion vor den Toren Zürichs darstellen.

Bezahlt wird mit Geld aus dem Lotteriefonds

Was das Budget anbelangt, wird aufgrund von Erfahrungswerten früherer Gastauftritte mit einem Kostenrahmen von 300 000 Franken gerechnet. Diese Mittel werden aus dem Lotteriefonds bereitgestellt. Für den Kanton Zürich ist es seit dem Jahr 1991 eine Tradition, dass die Zürcher Zünfte das Sechseläuten jeweils zusammen mit einem Gastkanton feiern. 2022 wird dem Kanton Uri diese Ehre zuteil.

