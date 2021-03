Sanierung 14 Auto-Parkplätze am Quai in Brunnen werden durch Bäume ersetzt – das sind die Pläne im Detail Etwas über vier Millionen Franken kosten die Arbeiten der zweiten Ausbauetappe. Im Herbst geht es los. Andreas Seeholzer 18.03.2021, 13.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Parkplätze für Autos werden aufgehoben, dafür wird eine zweite Reihe mit Platanen gepflanzt. Bild: Andreas Seeholzer

Was vor zwanzig Jahren durch den Gemeinderat beschlossen wurde, wird nun in der Gemeinde Ingenbohl umgesetzt: Die neue Gestaltung des Seeufers in Brunnen. Die erste Etappe beim «Waldstätterhof» ist bereits 2015/2016 realisiert worden. Nun soll laut einem Baugesuch, das auf der Bauverwaltung öffentlich aufliegt, die zweite Etappe bei der Strasse für 4,06 Millionen Franken realisiert werden.