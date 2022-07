Axenstrasse: Auto und ein Todesopfer aus dem See geborgen

Axenstrasse Auto und ein Todesopfer geborgen Die Kantonspolizei Schwyz, die Kapo Zürich und aufgebotene Einsatzfirmen konnten die Bergung abschliessen. Christian Ballat Jetzt kommentieren 27.07.2022, 22.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So sieht das Wrack aus, das aus 182 Metern Tiefe aus dem Urnersee gezogen wurde. Bild: Kantonspolizei Schwyz (Brunnen, 27. Mai 2022)

Am Mittwochnachmittag kam die Gewissheit: Das am Sonntag von der Axenstrasse in den darunterliegenden Urnersee gestürzte Auto konnte aus 182 Metern Tiefe angehoben und an Land gebracht werden. Aus dem Auto wurde noch auf dem See – unter der Wasseroberfläche – eine tote Person geborgen. «Wir gehen aufgrund der bisherigen Ermittlungen davon aus, dass nur eine Person im Auto unterwegs war und somit nicht mit weiteren Opfern zu rechnen ist», erklärte Florian Grossmann, Chef Kommunikation bei der Kantonspolizei Schwyz.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Ferngesteuerte Bergung

Die Tiefe, in der das Auto gefunden wurde, stellte grösste Herausforderungen an die Einsatzkräfte. Polizeitaucher können bis maximal 40 Meter abtauchen, es musste also ferngesteuertes Material zum Einsatz kommen. Das Wrack sei zunächst bis auf wenige Meter unter der Wasseroberfläche angehoben worden, teilte die Kantonspolizei Schwyz mit. Taucher hätten dann das total beschädigte Auto zusätzlich gesichert und dabei in diesem eine tote Person festgestellt. «Zusammen mit den Kollegen der Kapo Zürich haben wir einen Bergungsplan ausgearbeitet», sagte Grossmann am Mittwochabend gegenüber «Blick-TV». Ein solcher Plan müsse laufend angepasst werden. Die grosse Tiefe bringe viele Risiken und unerwartbare Situationen mit sich. «Eine Vorhersage über den zeitlichen Aufwand einer solchen Bergung zu machen, ist unmöglich.» Bereits am Dienstag war ein Bergungsversuch vorbereitet und eingeleitet worden. «Aufgrund einer Situation» musste dieser abgebrochen werden. Am Mittwochmorgenberg wurden die Arbeiten wieder aufgenommen.

Todesopfer noch nicht identifiziert

Um die Mittagszeit konnte das Todesopfer aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Leichnam wurde noch am Nachmittag ans Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich überführt. «Dort sollen die Identität des Opfers und die Todesursache geklärt werden», so Grossmann. Solange diesbezüglich keine Fakten vorlägen, werde die Polizei weder über Geschlecht, Herkunft oder Alter etwas bekannt geben. Bestätigt ist nur, dass das verunfallte Fahrzeug auf eine Person mit Wohnsitz im Kanton Zürich zugelassen ist.

So verlief die Bergung Video: Melissa Schumacher

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen