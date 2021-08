Beschwerde verzögert Seeuferverschönerung in Brunnen

Brunnen Beschwerde gegen Seeufergestaltung eingegangen: Verschönerung der Promenade verzögert sich Gegen die Seeufergestaltung von Brunnen ist eine Beschwerde bei der Schwyzer Regierung eingereicht worden. Dadurch verzögert sich die Seeuferverschönerung um mindestens ein Jahr. 04.08.2021, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Ingenbohl will in Brunnen das Seeufer neu gestalten. Beschwerden blockieren das Vorhaben. Archivaufnahme: Keystone / Urs Flüeler

Der Rechts- und Beschwerdedienst des Kantons bestätigt den Eingang der Beschwerde. Auch Beschwerdeführer Stefan Horvath bestätigt den Weiterzug auf Anfrage, will sich aber im Detail dazu nicht äussern. Klar ist: Wie Horvath bereits in dieser Zeitung publik gemacht hat, sollen die öffentlichen Bootsanlegestellen erhalten bleiben.

«Ich habe bei der Gemeinde interveniert, damit die öffentlichen Anlegeplätze Richtung ‹Bellevue› erhalten bleiben»

, schrieb Horvath in einem Leserbrief. Es seien insgesamt fünf Konzessionen, welche die Gemeinde Ingenbohl vom kantonalen Baudepartement in den letzten Jahren zugeteilt erhalten haben.

«Mit der Neugestaltung will man diese Anlegemöglichkeiten im Zentrum einfach streichen.»

Verzögerung von mindestens einem Jahr

Mit der Beschwerde fällt der Terminplan der Gemeinde Ingenbohl auseinander. Denn eine Antwort aus Schwyz nimmt im Fall eines Beschwerdeverfahrens rund drei bis sechs Monate in Anspruch. Für Brunnen heisst dies konkret, dass mit den Arbeiten nicht wie geplant diesen Herbst begonnen werden kann.

Die Seeufergestaltung ist eng mit den Jahreszeiten verknüpft, am Wasser darf nur in den Wintermonaten gearbeitet werden. Zudem wird bei den Bauarbeiten auch auf die Gastronomen Rücksicht genommen. Laut dem Baugesuch war geplant, die Arbeiten diesen Herbst zu beginnen, sodass der neue Quai im Sommer 2022 in Betrieb genommen werden kann. Der Terminplan wird sich nun gezwungenermassen um mindestens ein Jahr verzögern. Dies bestätigt Gemeinderat Ivan Geisser auf Anfrage. (see)