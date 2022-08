Brunnen Das City Hotel wurde verkauft – auch im Restaurant Lotus gibt es einen Wechsel Stojan Stevanovic vom Seehotel Helvetia in Seewen übernimmt das City Hotel im Zentrum von Brunnen. Christoph Clavadetscher Jetzt kommentieren 12.08.2022, 09.19 Uhr

Eines der letzten verbleibenden Hotels in Brunnen hat einen neuen Besitzer: Das City Hotel wird neu von Stojan Stevanovic geführt. Bild: Christoph Clavadetscher

20 Jahre gehörte das City Hotel an der Gersauerstrasse René Meier, Walter Inderbitzin und Bruno Fanchini. Der Betrieb mit 116 Betten funktionierte all die Jahre unter der Führung von Bruno Fanchini gut – von ausländischen Gruppen bis zu einheimischen Vereine gingen alle ein und aus. Doch Corona und der Rückzug von Fanchini veränderten die Ausgangslage, Meier und Inderbitzin suchten nach einer Nachfolgelösung.

Diese wurde nun in der Person von Stojan Stevanovic gefunden. Er übernimmt alle Anteile der City Hotel Brunnen AG, also den ganzen Betrieb inklusive Gebäude. Stevanovic führte früher in Brunnen bereits ein paar Jahre die Hotels Brunnerhof und Bellevue und in Ibach das Restaurant Post und war ebenso Betreiber und Eigentümer des Hotels Kristall in Seewen. Aktuell gehört ihm auch das Seehotel Helvetia in Seewen, das ebenfalls auf Gruppenreisen spezialisiert ist.

Wie René Meier gegenüber dem «Boten» ausführt, sei dieses Potenzial zur Nutzung von Synergien auch ausschlaggebend für den Verkauf gewesen. Stevanovic wolle das City Hotel wie auch das dazu gehörende grosse Restaurant im gleichen Stil weiterführen, ebenso beschäftige er das Personal weiter.

Wechsel auch im «Lotus»

Auch in dem auf asiatische Küche spezialisierten Restaurant Lotus an der Bahnhofstrasse kommt es nach vielen Jahren zu einem Wechsel. Wirtin Sharon Cheng hört nach 18 Jahren aus familiären Gründen auf. Eigentümer ist dort ebenfalls René Meier.

Gemäss René Meier habe Sharon Cheng selbst für eine Nachfolge gesorgt – per 1. September wird dort nach einer sanften Renovation ein vietnamesisches Restaurant unter neuer Führung eröffnet.

