Allzeit-Rekord Eine Frau war in 72 Tagen auf allen 144 Schwyzer Bergen Marie-Theres Ott-Nideröst schaffte im internationalen Jahr der Berge einen Allzeit-Rekord. Ernst Immoos Jetzt kommentieren 27.07.2022, 21.06 Uhr

Willy Auf der Maur (links) und Franz Auf der Maur waren die treuesten Begleiter von Marie-Theres Ott-Nideröst Archivbild

Man zählte das Jahr 2002, es war das internationale Jahr der Berge und gleichzeitig das 125-jährige Bestehen des SAC Sektion Mythen. Das war Grund genug für eine aussergewöhnliche Leistung. In jenem Jahr hat der allzu früh verstorbene Alpinist Willy Auf der Maur, Seewen, ein Verzeichnis aller 144 Schwyzer Berge und Gipfel geschaffen. 54 dieser Berge weisen immerhin eine Höhe von über 2000 Metern auf.

Dieses Berg-Verzeichnis gab dieser Zeitung den Ausschlag, eine Person zu finden, die bereit war, alle 144 Berge in einem Halbjahr zu besteigen. Zusammen mit dem SAC Sektion Mythen wurde dieses waghalsige Unternehmen Tatsache.

Dass sich gerade eine Frau sich an dieses Berg-Abenteuer heranwagte, überraschte damals. Die damals 50-jährige Marie-Theres Ott-Nideröst aus Brunnen stellte sich dieser Herausforderung, und ihr zur Seite standen erfahrene Alpinisten wie Koordinator Willy Auf der Maur, Franz Auf der Maur und andere Bergprofis, die sie abwechslungsweise begleiteten.

Diese Aktion hatte auch noch einen sozialen Hintergrund: Leserinnen und Leser konnten mit Gipfelspenden das private Kinderhilfswerk «Children of Sikkim Foundation» im Himalayagebiet unterstützen.

Der Wasserberg war die 100. Besteigung: Dann war Marie-Theres Ott in politischer Begleitung von Regierungsrat Armin Hüppin (links) und dem Muotathaler Gemeindepräsidenten Ernst Betschart. Archivbild

Im April startete Marie-Theres Ott mit Begleitern die Bergbegehungen. Nach 72 Tagen, am 13. September 2002, wurde der letzte und gleichzeitig höchste Schwyzer Berg (Grenzberg), der 2801 Meter hohe Bös Fulen, bestiegen.

Dafür legte sie am Berg 115340 Meter (Auf- und Abstieg) zurück. Weit über 200 Gipfelspenden gingen ein und brachten für das Kinderheim 58000 Franken zusammen. Selbst die Fachzeitschrift «Die Alpen» berichtete darüber: «Karitatives Jahr-der-Berge- Projekt».

«Mein Ziel war immer durchzuhalten»

Die Brunnerin Marie-Theres Ott-Nideröst heute, 20 Jahre noch ihrem grossen Abenteuer. Bild: Ernst Immoos

In welchem Alter wurden Sie vom Alpinismus gepackt?

Mit Wandern und «z Berg gah» habe ich schon früh begonnen, aber so richtig eingestiegen bin ich erst mit 41 Jahren beim SAC Sektion Mythen.

Was waren das anfänglich für Touren?

Ganz verschiedene, das kam auf die Begleitung an. Mit meinem Bruder Beat oder mit Willy Auf der Maur waren es auch verschiedene Klettertouren am Mythen.

Vor 20 Jahren wurden Sie angefragt, alle 144 Berge in einem Sommer zu besteigen, was ging da in Ihnen vor?

Da kam bei mir grosse Unsicherheit auf. Ich wusste, dass ich es alleine nicht schaffen kann. Ich ging auf den erfahrenen Bergsteiger Willy Auf der Maur zu, mit dem ich schon zuvor geklettert bin – und Willy war auf Anhieb begeistert und stellte sich nicht nur als Koordinator, sondern auch öfter als Begleiter zur Verfügung.

Auf welche Personen konnten Sie bei diesem Berg-Abenteuer besonders zählen?

Einige erfahrene Alpinisten begleiteten mich abwechslungsweise auf die Berge. Willy und Franz der Maur, mein Bruder Beat, Wisi Müller, Louis Kälin und andere mehr haben viel dazu beigetragen, die 144 Schwyzer Berge in so kurzer Zeit zu besteigen.

An Aufgeben nie gedacht?

Nein. Mein Ziel war von Anfang an durchzuhalten. Im Nachhinein muss ich sagen, einige Male war ich mutiger, als ich dachte.

Was hat Sie denn besonders motiviert?

Die Berge und die Natur begeistern mich seit jeher. Und das Ziel, 144 Berge zu besteigen, motivierte mich stets.

Welche Besteigung war die schwierigste?

Der 2610 Meter hohe Grenzberg Schijen, da war einige Kletterei gefragt. Diese Herausforderung schafften wir erst im dritten Anlauf.

Welche Besteigung war am eindrücklichsten?

Der höchste Schwyzer Grenzberg, der 2801 Meter hohe Bös Fulen. Da mussten wir noch über Schnee und Eis. Natürlich auch, weil es der letzte der 144 Berge war, den wir am 13. September 2002 bestiegen.

Wenn Sie an die Aktion von damals zurückdenken, was ziehen Sie für eine Bilanz?

Es war ein schönes, intensives und erlebnisreiches Jahr mit vielen guten Begegnungen und Erinnerungen.

Würden Sie dieses Berg-Abenteuer rückblickend nochmals in Angriff nehmen?

Wenn ich das Rad 20 Jahre zurückdrehen könnte, würde ich das wieder tun. Aber nur mit den gleichen Begleitern von damals – und da sind leider schon einige verstorben.

