Gersau / Brunnen: Nach Steinschlägen braucht es Massnahmen

Brunnen / Gersau Nach Steinschlägen beim Fallenbach braucht es Massnahmen Die Sicherheit auf der Gersauerstrasse beim Fallenbach wird erhöht. Nach den jüngsten Vorkommnissen spricht der Kanton von einer erheblichen Gefahr und plant neue Schutzbauen. Jetzt kommentieren 26.10.2021, 09.03 Uhr

Der Steinschlag vom August 2021 im Gebiet Fallenbach. Bild: Andreas Seeholzer

Die Gefährdung durch Sturzprozesse aufgrund der jüngeren Ereignisse auf der Kantonsstrasse beim Fallenbach zwischen Gersau und Brunnen wird «neu als erheblich» eingestuft. Dies schreibt die Schwyzer Regierung in ihrer Antwort auf die Interpellation des Gersauer FDP-Kantonsrats Karl Camenzind. «Gestützt auf diese Erkenntnisse, hat das Tiefbauamt umgehend mit der Planung neuer Schutzbauten begonnen.»

So sieht es nach dem Steinschlag vor der Galerie Fallenbach aus. (Bilder: Kantonspolizei Schwyz) Ein Teil des Gehwegs oberhalb der Strasse wurde mitgerissen. Dieser Block blieb am Ufer in den Bäumen hängen.

Der Aufwand für die Erstellung einer Galerie kommt für die Schwyzer Regierung nicht infrage. Die Kosten dafür belaufen sich laut Schätzungen auf 25 Millionen Franken. Vom Bau einer Galerie sieht die Regierung also ab, denn «insgesamt wird mit den neuen und zusätzlichen Steinschlagschutznetzen sowie der Sicherung absturzgefährdeter Felspartien der Schutz im Gebiet Fallenbach markant verbessert und die Schutzdefizite auf ein aus fachtechnischer Sicht akzeptables Mass beschränkt». Restrisiken, verbunden mit möglichen Personen- und Sachschäden, bleiben damit bestehen.

Kanton Schwyz hat die Verantwortung

Die Hauptverantwortung für die Planung und Umsetzung von Schutzmassnahmen liegt beim Kanton Schwyz, heisst es in der Antwort auf den Vorstoss weiter. Noch im laufenden Jahr werden die alten Schutzbauten des Bundes durch neue, stärkere Steinschlagschutznetze ersetzt sowie zusätzliche Felsverankerungen vorgenommen. Im nächsten Jahr werden dann auf mehreren Abschnitten zwischen Fallenbach und Ober Nas noch weitere Schutznetze installiert. So ist im Gebiet Fallenbach- Eichwald der Bau von Steinschlagschutznetzen mit einer Länge von insgesamt 208 Metern und einer Höhe von vier Metern vorgesehen.

Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Sturzereignis im Frühling 2021 und der anschliessenden Begehungen im Gelände wurden in den letzten Monaten im Weiteren zwölf grössere Felsinstabilitäten mit Felsnägeln, Betonriegeln, Drahtseilen und Drahtgeflechten im Hang gesichert.

Wie die Regierung weiter schreibt, kann die uneingeschränkte Verfügbarkeit von Strassen «nicht durchwegs» garantiert werden. Wie die Felsstürze in den Jahren 2019 und 2021 im Gebiet Fallenbach-Eichwald zeigen, ist alle 30 Jahre mit einem solchen Ereignis zu rechnen. (see/Bote der Urschweiz)