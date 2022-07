Brunnen Gleitschirmflieger stürzt in den See Zwischenfall am Samstagnachmittag auf dem Vierwaldstättersee vor Brunnen. Ein Gleitschirmpilot verunglückte bei einer Übung und musste verletzt aus dem Wasser geborgen werden. Im Rettungswagen brachte man ihn ins Spital. Jetzt kommentieren 02.07.2022, 21.53 Uhr

Ein Gleitschirmflieger verlor die Kontrolle über dem See. (Symbolbild) Bild: Manuela Jans-Koch (Niederbauen, 23. Juli 2021)

Augenzeugen starrten am Samstag nach 15 Uhr mit Schrecken in den Himmel über Brunnen. Bei der Hopfräben war ein Gleitschirmflieger in Schwierigkeiten geraten. «Nach einer engen Drehung flog der Pilot senkrecht mit hoher Geschwindigkeit auf den Vierwaldstättersee zu», berichtete ein «Bote»-Leser. Der Gleitschirm prallte zirka 200 Meter vom Ufer entfernt hart auf dem Wasser auf. Er trug eine automatisch aktivierte Rettungsweste. Sie stellte sicher, dass der Pilot nicht im See versinkt.

Auf dem Vierwaldstättersee herrschte zu dieser Zeit viel Betrieb. Rasch waren private Helfer auf Booten und Standup-Paddels beim Verletzten. Der Pilot klagte über Schulter- und Armschmerzen.

Laut dem Schwyzer Polizeisprecher David Mynall stellte sich glücklicherweise heraus, dass es sich nur um leichte Verletzungen handelte. Mynall zum Hergang: «Der Pilot wollte das Notwassern üben. Dabei ist etwas schiefgelaufen.»

Ein Motorboot brachte den Patienten an Land. Ein Team des Rettungsdiensts Schwyz leistete am Ufer medizinische Erstversorgung und überbrachte den Piloten per Ambulanz in Spitalpflege. gh

