Brunnen: Langfinger machen fette Beute Schmuck und Bares im Wert von über 10'000 Franken sind bei einem Einbruch in ein Brunner Büro weggekommen. 16.12.2019, 16.33 Uhr

(pok/bote) In der Nacht auf Sonntag erbeuteten Einbrecher in Brunnen Schmuck und Bargeld im Wert von mehr als 10'000 Franken. Die unbekannte Täterschaft drang gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Schwyz gewaltsam in Büroräumlichkeiten ein, brach einen Tresor auf und behändigte das Deliktsgut. Ihr gelang unbemerkt die Flucht.