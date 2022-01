Ingenbohl: Louis-Dreyfus-Erbe kauft«Paris-Hilton-Villa»

Brunnen Louis-Dreyfus-Erbe kauft«Paris-Hilton-Villa» Die Villa an der Bristenstrasse in Brunnen ist in neuen Händen. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Diese Villa in Ingenbohl hat den Besitzer gewechselt. Bild: Anja Schelbert

Die Gemeinde Ingenbohl erhält einen finanziell schwer potenten neuen Mitbewohner und Steuerzahler. Gemäss dem aktuellen Amtsblatt hat Eric Louis-Dreyfus die Villa an der Bristenstrasse 3 im vergangenen Mai käuflich erworben. Das Anwesen wurde nicht zuletzt über die Region hinaus bekannt, weil das damalige Glamourgirl und künftige Hilton-Erbin Paris Hilton zwischenzeitlich in Erwägung zog, die Liegenschaft 2016 mit ihrem damaligen Partner zu erwerben.

Nun ist die herrschaftliche Villa doch in neue Hände gekommen. Der 30jährige neue Besitzer, Eric Louis-Dreyfus, ist einer der drei Söhne von Margarita Louis-Dreyfus (59). Die geborene Russin lenkt das Rohstoffunternehmen Louis-Dreyfus (LDC). Sie ist in zweiter Ehe mit dem ehemaligen Schweizer Nationalbankpräsidenten Phillip Hiltebrand verheiratet. 2016 schenkte sie diesem im Alter von 53 aus dieser Verbindung zwei Zwillingstöchter (Isabella und Arina).

Fussballverrückter Bruder kauft englischen Traditionsklub

Zusammen mit seinen beiden Zwillingsbrüdern Kyril und Maurice gehört Eric zu den potenziellen Nachfolgern des Familienimperiums. Seine Mutter Margarita gilt als vermutlich reichste Russin. Das Vermögen der Familie wurde zuletzt im Dezember 2021 in der «Bilanz» auf 2,5 bis 3 Milliarden Franken beziffert. Mit dieser Summe zählte der Clan gemäss dem Wirtschaftsmagazin problemlos zu den 300 reichsten Schweizern mit Wohndomizil im Kanton Zürich.

In der Familie des Agrarhandelskonzerns machte im letzten Jahr vor allem Sohn Kyril Schlagzeilen, weil der 23-jährige Sohn des 2009 verstorbenen Robert Louis-Dreyfus den englischen Traditionsverein AFC Sunderland übernommen hatte. Seine Freude am Fussball hat er «geerbt». Vater Robert war gemäss «Bilanz» während Jahren Geldgeber des französischen Topklubs Olympique Marseille und soll hier insgesamt über 200 Millionen Franken investiert haben. Von Eric ist in der Öffentlichkeit weniger bekannt. Er werde aber gemäss verschiedenen Zeitungsberichten ans Unternehmen herangeführt. Er wuchs am rechten Zürichseeufer auf und spricht deshalb auch Schweizerdeutsch.

