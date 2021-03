Brunnen Mann bei Arbeitsunfall von umstürzenden Stahlträger erheblich verletzt Beim demontieren eines mobilen Krans ist ein Arbeiter erheblich verletzt worden. Der 51-Jährige wurde von der Rega ins Spital geflogen. 30.03.2021, 14.27 Uhr

(zim) Ein Arbeiter war am Dienstag, 30. März, um 10 Uhr damit beschäftigt, in einem Gewerbebetrieb an der Seewenstrasse in Brunnen einen mobilen Kran zu demontieren. Dabei stürzte ein Stahlträger um und verletzte den 51-Jährigen, der sich in der Folge nach Hause begab. Wie die Kantonspolizei Schwyz am Dienstag mitteilte, machten sich dort seine Verletzungen erst richtig bemerkbar.