Kanufahrt nach Venedig: Schwyzer sammelt Geld für die Ukraine

Brunnen Mit dem Kanu bis nach Venedig: Schwyzer sammelt mit spezieller Aktion Geld für die Ukraine Der Brunner Christian Jauch startet seine 620 Kilometer lange Paddeltour. Er rechnet damit, dass er es in etwa zwölf Tagen schaffen kann – dies kommt aber ganz auf die Witterung und seine Oberarme an. Josias Clavadetscher Jetzt kommentieren 21.04.2022, 08.13 Uhr

Sorgfältig vorbereitet für die lange Tour: Christian Jauch mit seinem erprobten Kanu. Bild: Josias Clavadetscher

Er hat sich ein grosses Projekt vorgenommen: Aus dem Tessin bis nach Venedig auf dem Wasserweg, und zwar mit eigener Kraft. Am Donnerstag wird der 52-jährige Christian Jauch in Tenero einwassern, dann den Lago Maggiore queren, via den Fluss Ticino in Richtung Süden paddeln und dann auf dem riesigen Po der Adria entgegenfahren. Vor der Mündung allerdings wird er abbiegen und statt über das Meer durch die grosse Laguna di Venezia der berühmten Serenissima entgegenpaddeln.

Die ganze Strecke misst rund 620 Kilometer. Jauch rechnet damit, dass er es in etwa zwölf Tagen schaffen kann – kommt ganz auf die Witterung an und wie seine Oberarme mithalten. Vorbereitet hat sich Jauch seriös, wie der Bote der Urschweiz berichtet. So auf der Aare, oder dann auf weiten Streckenfahrten auf dem Vierwaldstättersee. Dabei hat sich sein Kanu bestens bewährt, auch mit der Ladung von rund 15 Kilogramm, welche mitgeführt werden muss.

In allen Details gut vorbereitet

Mit an Bord hat Christian Jauch ein Zelt fürs Übernachten, Ersatzkleider, WC-Papier, Getränke, Nahrungsmittel wie Reis, Teigwaren und Polenta, ebenfalls etwas Werkzeug, Sonnenschutzmittel und die wichtigsten Medikamente sowie Notfallmaterial. Auch ein kleiner Brenner gehört dazu: «Für Kaffee, das muss sein», betonte Jauch. Und für die Ankunft in Venedig hat er sich eine Zigarre reserviert.

Der Kalorienbedarf auf jeden Fall wird happig sein. Zudem wolle er gelegentlich auch in einer Trattoria entlang der Strecke einkehren. Das grosse Problem dabei ist, dass diese Gaststätten wegen den Dämmen entlang des Po oft gar nicht zu sehen sind. Da kann das Navi helfen.

Jauch ist mehrfach brevetierter Rettungsschwimmer. Trotzdem ist dieses Abenteuer nicht ganz ungefährlich. Auf der ganzen Strecke gibt es sieben Schwellen und Flusskraftwerke, vor denen das Kanu ausgewassert und bis unten am Ende der Schwelle getragen werden muss.

Starker Gegenwind oder Schwemmholz kann die Sache ebenfalls mühsam machen. Auch hat sich Jauch vorbereitet, falls ein Paddel brechen sollte. Weiter weiss er nicht, wie weit er in Venedig schliesslich in den Canale Grande hineinpaddeln darf oder nicht. Eindrücklich wäre es.

Alleine zu paddeln, ist eine Herausforderung

Die grosse Herausforderung wird zudem sein, dass Christian Jauch diese Reise alleine macht. Ganz einsam wird er allerdings nicht sein. Er hält täglich Kontakt zur Familie und einem Berufskollegen. Auf dem Kanu hat er zudem eine Solarfläche montiert, womit er das Handy immer aufladen kann. Ist er dann in Venedig angekommen, wird er abgeholt. Auch wird ihn vielleicht Kollege Hanspeter Schranz auf gewissen Teilstrecken begleiten, allerdings an Land.

Die ganze Reise verbindet Christian Jauch mit einer Sammelaktion. Via die Caritas wird er das Ergebnis zugunsten der Ukraine-Nothilfe überweisen. Bereits sind 7300 Franken zusammengekommen.

Hinweis: Wer die mit der Kanufahrt verbundene Sammelaktion unterstützen möchte, kann dies via https://myaction.caritas.ch/Christian-Jauch/sport1 tun.

