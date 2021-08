Nach Leichenfund in Brunnen: Todesfall wirft Fragen auf

Brunnen Nach Leichenfund am Waldstätterquai: Tragischer Todesfall wirft Fragen auf Die Ende Juli in Brunnen ertrunkene 49-jährige Frau lebte vor ihrem Tod im Alterszentrum. Rund um ihre Betreuung stehen jetzt heikle Fragen im Raum. Andreas Seeholzer 11.08.2021, 08.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor bald drei Wochen meldete die Schwyzer Polizei einen tragischen Vorfall: Die Einsatzkräfte bergen am 24. Juli in Brunnen eine tote Frau (49) aus dem Vierwaldstättersee.

An dieser Stelle am Waldstätterquai in Brunnen wurde am 24. Juli die Leiche einer 49-jährigen Frau geborgen. Bild: Andreas Seeholzer, Bote der Urschweiz

Die Frau hatte im Brunner Alterszentrum Heideweg der Gemeinde Ingenbohl gelebt. Anfang Jahr wurde sie nach einem Spitalaufenthalt ins Alterszentrum überwiesen. Sie hatte gemäss gut unterrichteter Quelle offenbar Alkoholprobleme, war psychisch und physisch sehr schwach und musste intensiv gepflegt und betreut werden. Nachdem sie sich körperlich erholt hatte, ging sie immer wieder in den Ausgang, auch an ihrem Todestag, dem 24. Juli, wo sie bereits am Nachmittag Passanten in Brunnen mit ihrem Verhalten auffiel.

Ob der Frau aufgrund ihres Zustandes bestimmte Ausgangsregelungen im Alterszentrum auferlegt wurden, wer solche gegebenenfalls bestimmte und diese umzusetzen gehabt hätte, darüber erteilen die Verantwortlichen des Alterszentrums sowie die zuständige Vormundschaftsbehörde dem «Boten» mit Verweis auf den Persönlichkeitsschutz keine Auskunft. Ebenso wenig zur Frage, wie am 24. Juli agiert wurde und warum die 49-jährige Frau überhaupt im Alterszentrum und nicht in einer anderen Institution betreut wurde.

Dabei hätte das Alterszentrum rechtlich die Möglichkeit gehabt, die Frau einzuschränken: Wie es im kantonalen Gesundheitsgesetz dazu heisst, gilt bei Aufenthalten in Wohn- oder Pflegeeinrichtungen für Einschränkungen der Bewegungsfreiheit Art. 383ff. ZGB. Darin heisst es, dass Wohn- oder Pflegeeinrichtungen die Bewegungsfreiheit der urteilsunfähigen Person einschränken dürfen, um «eine ernsthafte Gefahr für das Leben oder die körperliche Integrität der betroffenen Person oder Dritter abzuwenden».

Heimleiter war seit Wochen krank geschrieben

Auf strategischer Ebene ist die Gemeinde Ingenbohl als Trägerschaft für das Alterszentrum Heideweg verantwortlich. Vertreten wird der Souverän durch den Gemeinderat. Das Ressort Gesundheit und Sicherheit unterliegt dem Gemeinderat Bruno Zwyer (SVP). Auf eine Anfrage des «Boten der Urschweiz» an Zwyer reagiert Marcel Betschart, Leiter Finanzen der Gemeinde und Stellvertretung der Geschäftsleitung des Alterszentrums. Auf Fragen nach der Versorgung der 49-Jährigen und warum diese nach der physischen Erholung nicht für einen Alkoholentzug in eine psychiatrische Klinik überwiesen wurde, werde aufgrund des Persönlichkeits- und Datenschutzes keine Auskunft erteilt, heisst es von Betschart.

Zu den Zuständigkeiten der Heimleitung im Altersheim am 24. Juli schreibt Betschart: «Ruedi P. Kalt stand zu diesem Zeitpunkt in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde Ingenbohl und hatte weiterhin die Funktion als Heimleiter inne.» Laut Recherchen war Kalt aber am Todestag der Frau nicht mehr im Alterszentrum präsent – er war bereits seit Wochen krankgeschrieben.

Bereits vor dem 24. Juli wurde ad interim eine neue Leitung für die Pflege und Betreuung eingesetzt. Die Frau ist nicht direkt angestellt, sie wurde mittels eines Auftragsverhältnisses über eine externe Firma engagiert. Doch weder im Amtsblatt noch im nationalen Register der Gesundheitsberufe Nareg ist ein Eintrag zu einer kantonalen Arbeitsbewilligung für diese neue Person zu finden. Auch dazu sagt Betschart aufgrund des Persönlichkeits- und Datenschutzes nichts.

Bewilligung – auch eine Frage der Haftung

In der Gesundheitsverordnung des Kantons Schwyz von 2003 heisst es: «Eine Berufsausübungsbewilligung benötigen folgende medizinische Fachpersonen, sofern sie ihre Tätigkeit in eigener fachlicher Verantwortung ausüben: Pflegefachmänner.» Und im Gesundheitsgesetz heisst es zu den Strafbestimmungen: «Mit Busse bis zu 100'000 Franken wird bestraft, wer ohne Bewilligung eine nach diesem Gesetz bewilligungspflichtige Tätigkeit ausübt oder sich dafür empfiehlt.»

Laut Recherchen ist das Alterszentrum im Besitz einer kantonalen Bewilligung. Am 24. Juli und auch aktuell ist im Alterszentrum die Leitung Pflege und Betreuung aber nicht im Besitz einer Bewilligung zur Berufsausübung. Dies obwohl beide Vorgängerinnen der aktuellen Leitung Pflege und Betreuung laut Amtsblatt und Nareg eine kantonale Bewilligung besitzen beziehungsweise besessen haben. Die Bewilligung ist nicht zuletzt bei Fragen der Haftung entscheidend, denn eine kantonale Bewilligung bekommt nur, wer auch eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen hat.

Fragen in Bezug auf die am 24 .Juli verstorbene Frau werden von den Verantwortlichen des Alterszentrums mit Berufung auf den Persönlichkeitsschutz nicht beantwortet, auch nicht von der Amtsvormundschaft Innerschwyz, welche die Interessen der Frau wahrzunehmen hat.

Wie aus Insiderkreisen verlautet, soll es sich beim Todesfall um einen Unfall handeln und nicht um einen Suizid. Noch hat die vierte Abteilung der Staatsanwaltschaft, zuständig für aussergewöhnliche Todesfälle, den Fall zum Tod der 49-jährigen Frau nicht abgeschlossen.