Axenstrasse: Erster Bergungsversuch des Autowracks scheitert

Brunnen Erster Bergungsversuch des Autowracks scheitert – was wir wissen und was nicht Am Dienstagmittag konnte die Polizei das abgestürzte Auto in 182 Metern Tiefe im Urnersee orten. Die Bergungsarbeiten gehen heute weiter. Geri Holdener, Christian Ballat Jetzt kommentieren 26.07.2022, 21.54 Uhr

Der Sturz eines zuvor mit der Felswand kollidierten Autos in den Vierwaldstättersee beschäftigt die Menschen. Die oft gestellte Frage, ob das Fahrzeug gefunden werden kann, wurde am Dienstagmittag von der Kantonspolizei Schwyz beantwortet: «Das im Urnersee versunkene Fahrzeug konnte in einer Tiefe von 182 Metern und ganz in der Nähe der Felswand geortet werden.»

Viel mehr Neues konnte die auf den Nachmittag anberaumte und von über einem Dutzend Journalisten, Fotografen und Kameraleuten besuchte Medienkonferenz allerdings nicht erklären. Noch immer treibt viele die Frage um, wie viele Personen sich beim Absturz im Auto befunden haben. Das Fahrzeug war im Kanton Zürich eingelöst. Offizielle Angaben zum Halter des Fahrzeugs machte die Kantonspolizei Schwyz gestern keine. Es wurde auch nicht mitgeteilt, ob im Auto Insassen – und wenn ja, wie viele – entdeckt worden sind.

Zwei Bergungsschiffe sind eingetroffen, bei der Unfallstelle an der Axenstrasse, bei der ein Auto zwischen dem Moositunnel und Wolfsprung von der Fahrbahn abkam, das Gelaender durchschlug und rund 45 Meter hinab in den Vierwaldstaettersee stuertzte, am Dienstag, 26. Juli 2022, in Brunnen SZ. Das Auto und die Insassen wurden bisher noch nicht geortet, es wird vermutet, dass das Auto auf rund 180 Meter Tiefe liegt. (KEYSTONE/Urs Flueeler) Urs Flueeler / KEYSTONE

Auswasserung an einem geschützten Ort geplant

Polizeisprecher Florian Grossmann erklärte, dass die Bergung des Autos eine besondere Herausforderung darstelle. Zwei mit Kränen ausgestattete Nauen waren schon vor der Medienkonferenz eingetroffen, um die Arbeit aufnehmen zu können. Der Plan: Das Auto werde, sofern machbar, langsam von Kränen auf zwei Nauen hinaufgezogen und unterhalb der Wasseroberfläche vom Axen weggezogen. Dann werde das Auto noch unter Wasser an einen geschützten Ort in Ufernähe gebracht und erst dort aus dem See geholt, wie Grossmann weiter sagte. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, wie lange der Bergungsprozess dauert.

Florian Grossmann, Kommunikationschef der Schwyzer Polizei über den Unfall. Beitrag; Melissa Schumacher

Bergung am frühen Abend abgebrochen

Im Verlauf der gestrigen Arbeiten entschlossen sich die Bergungsspezialisten «aufgrund einer Situation», die Bergung erst heute Mittwoch vorzunehmen, wie Florian Grossmann auf Anfrage sagte. Konkreter wird der Polizeisprecher nicht.

Kurz nach 17 Uhr kehrten die beiden Nauen in einen Hafen zurück. Zurückgeblieben sei, wie «Blick» online berichtet, eine «mysteriöse» Ölspur. Ob diese in Verbindung mit der Bergungsaktion steht, blieb am Dienstagabend völlig offen.

Es wäre geplant gewesen, das Auto auf eine Höhe von 30 Metern unter der Wasseroberfläche anzuheben und dann an einen abgeschirmten Ort zu ziehen. Der nächste Versuch soll heute starten. Für die Bergungsaktion waren nach Informationen dieser Zeitung auch Angehörige aus dem Kanton Zürich angereist.

