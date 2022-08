Brunnen Nord Deshalb sind die Umweltschützer gegen den Hochkreisel Rund einen Monat vor der Abstimmung nimmt die Opposition gegen das Millionenprojekt «Erschliessung Brunnen Nord» zu. Jürg Auf der Maur, Christoph Clavadetscher Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Zwischen SBB-Gleisen und Muota soll hier ein Hochkreisel gebaut werden. Bild: Erhard Gick

Am 25. September entscheiden die Ingenbohler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, ob zwischen der Muota und der SBB-Linie in der Stegstuden ein Hochkreisel realisiert werden soll. Der Gemeinderat schlägt gestützt auf ein 81-seitiges Gutachten vor, so das neue Wohn- und Arbeitsgebiet Brunnen Nord zu erschliessen.

Die Gesamtkosten werden auf 46 Millionen Franken veranschlagt. Davon haben die Gemeinde 15 Millionen Franken, die Grundeigentümer 22 Millionen sowie Kanton und Bezirk Schwyz 9 Millionen Franken zu übernehmen.

Nicht einverstanden mit diesem Vorschlag sind die Schwyzer Umweltverbände. In einer gemeinsamen Stellungnahme lehnen der Landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee (LSVV), der Schwyzer Umweltrat (SUR) und der Schwyzer Heimatschutz das Vorhaben ab.

Der Hochkreisel sei, so schreibt LSVV-Präsident Urs Steiger in der gemeinsamen Erklärung auf Anfrage des «Boten», «unverhältnismässig und nicht nachhaltig». Der geplante 12 Meter hohe Kreisel sei als solcher nicht notwendig, verschlinge viel Geld und Ressourcen und sei deshalb auch keine nachhaltige Lösung, hält Steiger fest. So würden die zusätzlichen Kunstbauten einen wesentlich höheren Ressourcenaufwand bedeuten, weil für die Beton- und Stahlproduktion erheblich höhere CO2-Emissionen resultieren würden. Bei der landschaftlichen Beurteilung von Infrastrukturprojekten sei zudem nicht nur die visuelle Einpassung entscheidend. Es gehe grundsätzlich auch darum, «wie stark der Eingriff ausfällt und ob bereits bestehende Infrastrukturen oder andere Eingriffe einbezogen werden können». Beim jetzt vorgeschlagenen Hochkreisel sei das nicht der Fall. Urs Steiger: «Er erfordert eine massive neue Konstruktion mit drei zusätzlichen neuen Zusatzbrücken.»

Die Umweltverbände hätten denn auch die im Gemeinderat unterlegene Variante Kurve bevorzug. Sie hätte durch den Ausbau der bestehenden Brücke realisiert werden können und bleibe, so der LSVV-Präsident, «wenig mehr als halb so hoch wie der Hochkreisel». Der landschaftliche Eingriff wäre damit geringer gewesen. Die für den Hochkreisel notwendigen zusätzlichen Kunstbauten seien mit einem wesentlich höheren Ressourcenaufwand verbunden. Das sei im Entscheid der Gemeinde «bisher nicht berücksichtigt» worden.

Eingriff in den Gewässerraum bleibt bei beiden Varianten

Beide Varianten, also auch die Variante Kurve, über die nicht abgestimmt wird, würden den Gewässerraum und den Wildkorridor tangieren. Bei beiden Varianten wäre beim Gewässerraum eine Lösung im Zusammenhang mit der Revitalisierung der Muota zu suchen.

Anders sehe die Lage beim Wildtierkorridor aus. Erfahrungen zeigten, dass die Tiere eine Unterquerung von Bauwerken, wie sie eben beim Hochkreisel notwendig würden, «generell schlechter» annehmen. Dazu komme, dass die Baukosten für den Hochkreisel mindestens acht Millionen Franken teurer zu stehen kommen als bei der Variante Kurve.

Dazu kommt gemäss der Kritik der Umweltverbände, dass auch die Unterhaltskosten beim Hochkreisel jährlich 50 000 bis 100 000 Franken höher sein dürften. Genau aus diesen Gründen hätten die Umweltverbände die Gemeinde Ingenbohl bereits im Mai 2019 aufgefordert, «die Variante Hochkreisel nicht mehr weiter zu verfolgen, sondern die Alternative auszuarbeiten». Auch wenn in beiden Varianten – bei der Kurve sogar mehr – der Gewässerraum tangiert werde: «In der Gesamtbilanz schneidet die Variante Kurve besser ab», gibt sich Urs Steiger überzeugt.

