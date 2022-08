Irène May nimmt Stellung zum Hochkreisel für Brunnen Nord

Brunnen Nord Gemeindepräsidentin Irène May: «Mit dem Hochkreisel soll der Bahnhofplatz vom Verkehr möglichst entlastet werden» Am 25. September entscheidet das Ingenbohler Stimmvolk über die Erschliessung von Brunnen Nord. In den letzten Tagen wurde die Kritik am geplanten Hochkreisel lauter. Gemeindepräsidentin Irène May nimmt Stellung. Christoph Clavadetscher Jetzt kommentieren 26.08.2022, 10.02 Uhr

«Je stärker die Bauzonen in Brunnen Nord genutzt werden, desto weniger wird der Hochkreisel visuell auffallen», sagt Irène May. Diese Visualisierung der Gemeinde soll ziegen, wie sich der Hochkreisl (roter Pfeil) dereinst in die Umgebung einfügen wird. Bild: PD

Lange war es ruhig um das Hochkreisel-Projekt, in den letzten Tagen kam aber mit Flugblättern, Leserbriefen und Wortmeldungen an der Gemeindeversammlung von Montag immer mehr Opposition auf. Auch die Umweltverbände sprechen sich gegen die Hochkreisel-Variante aus. Sind Sie überrascht, dass nun kurz vor der Abstimmung Kritik laut wird?

Bei einem Projekt in dieser Grössenordnung wird es wohl immer unterschiedliche Meinungen geben. Die Kritik war zu erwarten. Sie stand im Raum. Ich möchte aber auch festhalten, dass ich sehr viele positive Feedbacks erhalten habe.

Hätten die verschiedenen Interessengruppen und die Bevölkerung im Vorfeld mehr eingebunden werden sollen?

Der Weg des Projektes ist lang, angefangen im Jahr 2008 mit der kantonalen Nutzungsplanung. Der Gemeinderat hat immer offen informiert, und ich habe auch verschiedene Referate und Diskussionen in Parteien und Vereinen geführt. Mit den Investoren pflegten wir einen intensiven Austausch, und auch mit dem Schwyzer Umweltrat standen wir in Kontakt. Bereits seit 2015 liegt eine Vereinbarung mit dem Schwyzer Umweltrat vor, in der die geplante Gestaltung des Wildtierkorridors festgelegt wurde.

Ist denn die Erschliessung mittels Hochkreisel wirklich alternativlos?

Die Platzverhältnisse zwischen der Muota und der Eisenbahnlinie sind eng, so dass sich nicht x-beliebige Varianten umsetzen lassen. Bereits im Verlaufe der kantonalen Nutzungsplanung wurden Alternativen geprüft. In den letzten Jahren wurde eine alternative Variante der Investoren bis auf die Stufe Vorprojekt geplant. In einem Variantenvergleich durch einen externen Experten hat sich die Variante Hochkreisel durchgesetzt. Dies vor allem wegen der Leistungsfähigkeit und der Verkehrssicherheit sowie des geringeren Einflusses auf den Uferbereich der Muota. Es ist wichtig, dass die Erschliessung von Brunnen Nord einen klaren Beitrag leistet, um den Bahnhofsplatz zu entlasten.

Die Gegner sagen aber, dass andere Varianten zu wenig geprüft worden seien.

Die diversen Varianten wurden intensiv geprüft und diskutiert. Das zeigt unter anderem der Expertenbericht der beiden Varianten «Hochkreisel» und «Kurve», welcher 81 Seiten umfasst. Es gab auch Forderungen, dass die Gemeinde nicht ewig prüfen, sondern vorwärts machen soll.

Irène May, Gemeindepräsidentin von Ingenbohl: «Es gab auch Forderungen, dass die Gemeinde nicht ewig prüfen, sondern vorwärts machen soll.»

Der Hochkreisel sei ein Monstrum, heisst es weiter. Mit 12 Metern zu hoch, zu viel müsse neu gebaut werden. Wieso müssen es 12 Meter sein?

Die Höhe des Hochkreisels ergibt sich durch die Anforderungen der SBB. Aber man muss sich vor Augen halten, dass im Umfeld des Hochkreisels gebaut wird und sich dort Gebäude bis zu einer Höhe von 20 Metern realisieren lassen. Je stärker diese Bauzonen genutzt werden, desto weniger wird der Hochkreisel visuell auffallen. Wir bauen in Bauzonen und nicht ausserhalb in einer Landwirtschafts- oder Landschaftsschutzzone. Da in Brunnen Nord verdichtet gebaut werden kann, sparen wir Landwirtschaftsland und schonen damit die Landschaft und die Umwelt massiv.

Im Gegensatz zur Variante «Kurve» braucht es für den Bau des Hochkreisels mehr Beton und Stahl. Die CO²- und damit die Klimabilanz sei schlechter, sagen die Umweltverbände.

Das ist marginal. Dafür können wir das Material der Dämme der heutigen SBB-Überquerung als Schüttmaterial für den Bau der Strassenabschnitte ausserhalb des Hochkreisels nutzen, welches ansonsten über grössere Strecken herbeigeführt werden müsste.

Konkret wurde in einem Flugblatt und auch an der Gemeindeversammlung von Unternehmer Josef Scherer kritisiert, dass mit der neuen Strasse, vom Gätzlikreisel über den Hochkreisel Richtung Seewen, ein Lkw-Korridor geschaffen werde. Mehrverkehr für Ingenbohl und Staus bei der Autobahneinfahrt werden befürchtet. Was entgegnen Sie zu diesem Punkt?

Wer Arbeitsplätze schafft, schafft auch Schwerverkehr. Dieser soll am Dorfrand aus Brunnen Nord zur Autobahn geführt werden und den Bahnhofplatz entlasten. Der Schwerverkehr aus Unterseewen wird in Zukunft über die neue Muotabrücke West in Ibach zum Autobahnanschluss Brunnen geführt. Mit der Übernahme der Seewenstrasse kann die Gemeinde mitbestimmen, wie in Zukunft die Pforte über die Langensteg-Brücke zu Brunnen Nord ausgestaltet werden soll. Der Gemeinderat hat überhaupt kein Interesse, dass der Verkehr aus Unterseewen über die Seewenstrasse zum Autobahnanschluss Brunnen verkehrt.

Auch wird auf dem Flugblatt verlangt, dass diese Strassen «durch die entsprechenden Nutzer und Verursacher finanziert wird».

Die Strassenfinanzierung ist in der kantonalen Gesetzgebung geregelt. Die Basis- und Groberschliessung dient in erster Linie den Investoren, die dank der Erschliessung verdichtet bauen können. Sie beteiligen sich auch dementsprechend an den Investitionen mit 21,9 Millionen Franken.

Resultierend aus der Variantenabwägung, hat die Gemeinde stets betont, soll der Hochkreisel den Gewässerraum weniger tangieren und sei daher eher bewilligungsfähig. Die Umweltverbände argumentieren nun, dass dies nicht matchentscheidend sei, da es bei beiden Varianten als Ausgleich Revitalisierungsmassnahmen an der Muota brauche. Was sagen Sie dazu?

Die entsprechende Bundesgesetzgebung und Praxis scheint mir klar zu sein: Es ist dasjenige Projekt vorzuziehen, das den Gewässerraum weniger tangiert. Es braucht für den Hochkreisel keine Revitalisierungsmassnahmen.

Ende November haben Sie dem «Boten» gesagt, dass es dem Bund sehr wichtig sei, dass der Gewässerraum möglichst wenig tangiert werde. Wie stellt sich das Bundesamt für Umwelt konkret zu den beiden Varianten? Wäre die Variante «Kurve» nicht auch bewilligungsfähig?

In den Vorprüfungen der Projekte bei Kanton und Bund wurde ein Vergleich der beiden Varianten und ihrer Auswirkungen auf die national geregelten Schutzinteressen verlangt. Diese erfolgte im Zusammenhang mit dem Variantenvergleich durch einen externen Experten. Die Variante «Hochkreisel» schnitt dabei besser ab.

Am Ende des Tages geht es vielen wohl einfach ums Geld. Der Gemeindeanteil am Hochkreisel (Totalkosten von 46 Millionen Franken) beträgt 10 Millionen Franken. Bei der Kurve wären es (Totalkosten von 38 Millionen Franken) mit 8 Millionen Franken etwas weniger gewesen. Wie rechtfertigt die Gemeinde diese höhere Ausgaben?

Die Variante «Hochkreisel» ist aus der Sicht der Verkehrssicherheit und der Leistungsfähigkeit deutlich besser positioniert. Wir wollen den Bahnhofplatz vom Verkehr aus Brunnen Nord möglichst entlasten, und dafür müssen zwei Lastwagen problemlos kreuzen können. Die zusätzlichen 2 Millionen sind für ein nachhaltiges Generationenprojekt gut investiert.

Fakt ist: Die Gemeinde ist von Gesetzes wegen für die Groberschliessung von Brunnen Nord verpflichtet. Was würde bei einem Nein zum Hochkreisel passieren?

Wir wären nach einer Ablehnung mit einer schwierigen Situation konfrontiert und stünden vor diversen umstrittenen rechtlichen Fragen. Die Folge davon wären langjährige Verzögerungen. In der Tendenz führt dies zu höheren Kosten für die Gemeinde. Jede neue Erschliessungsvariante bedingt zudem einen weiteren Planungskredit und eine Zonenplanänderung.

