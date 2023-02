Hochkreisel Brunnen: So begründet das Gericht sein Urteil

Brunnen Nord Hochkreisel: So begründet das Gericht sein Urteil Das Schwyzer Verwaltungsgericht hat die Hochkreisel-Abstimmung vom 25. September 2022 aufgehoben. Lesen Sie hier, wie es dazu kam. Flurina Valsecchi Jetzt kommentieren 28.02.2023, 09.00 Uhr

Blick auf das Gebiet Brunnen Nord. Bild: Erhard Gick/Bote der Urschweiz

Das Schwyzer Verwaltungsgericht hat eine Stimmrechtsbeschwerde von Josef «Joe» Scherer gutgeheissen. Es geht dabei um die Gemeindeversammlung vom 22. August 2022 (siehe unten zeitlicher Ablauf), wo über eine Ausgabenbewilligung von 46,113 Millionen Franken für Landerwerb und Bau der Basis- und Groberschliessung Brunnen Nord heftig diskutiert wurde. Das Gericht hat nun die Überweisung des Geschäfts (Ausgabenbewilligung für die Erschliessung) an die Urne sowie die Urnenabstimmung vom 25. September 2022 aufgehoben, wie am Montag bekannt wurde. Die Gemeinde Ingenbohl will einen Weiterzug ans Bundesgericht prüfen.

Alles im Urteil des Schwyzer Verwaltungsgerichts dreht sich um die Kernfrage: Waren die beiden Rückweisungsanträge, die Josef «Joe» Scherer und Alois Lenzlinger an der Gemeindeversammlung von Ingenbohl am 22. August 2022 gestellt hatten, zulässig oder nicht?

Die Gemeindepräsidentin von Ingenbohl, Irène May, hatte sie damals während der laufenden Gemeindeversammlung nach Absprache mit der Chefjuristin als nicht zulässig eingestuft. Es müsse klar begründet sein, weshalb das Geschäft Ausgabenbewilligung zurückgewiesen werden müsse. Das Verwaltungsgericht kommt im Fall von Lenzlingers Antrag nun zu einem anderen Schluss.

Lenzlingers Absicht sei nicht Verhinderung der Erschliessung

So begründet das Verwaltungsgericht, Lenzlingers Absicht sei nicht die Verhinderung der Basis- und Groberschliessung von Brunnen Nord gewesen. «Er bezweckte die seriöse und nachvollziehbare Prüfung der Erschliessungsvariante Kurve, welche zu Variante Hochkreisel akzessorisch ist, indem einzig der Knoten Stegstuden (wo Basis - und Groberschliessung zusammentreffen) anders gestaltet ist. Die Rückweisung sollte dieser Prüfung und der Vorlage eines nachvollziehbaren Variantenentscheides dienen.» Und weiter:

«Ob der Antrag Lenzlinger gerechtfertigt war oder nicht, ist für die Zulässigkeit des Antrages nicht entscheidend.»

Das Gericht sagt damit aber nicht, dass die Gemeinde Ingenbohl nicht schon vorher genug Abklärungen getroffen hätte. So ist weiter im Urteil zu lesen: «Ob der Antrag Alois Lenzlinger gerechtfertigt war (weil seines Erachtens kein seriöser Variantenentscheid vorliege) oder nicht (weil gemäss Gemeinderat und verschiedener Redner beide Varianten hinlänglichst geprüft und ein fundierter Variantenentscheid vorliege), ist für die Zulässigkeit des Antrages nicht entscheidend. Über diese Frage hätten die Teilnehmenden der Gemeindeversammlung abstimmen müssen. «Indem ihnen dies vorenthalten wurde, wurden die politischen Rechte der beratenden Gemeindeversammlung verletzt.»

So oder so hätte die Gemeindepräsidentin also über Lenzlingers Antrag abstimmen lassen müssen.

Das Gericht zeigt aber auch klar auf, dass der Entscheid von Irène May alles andere als einfach war. Es schreibt: «Lehre und Rechtssprechung betonen, dass im Verfahren der beratenden Gemeindeversammlung gegenüber Anträgen, welche als Rückweisungs- oder Verschiebungsanträge bezeichnet werden, hinsichtlich deren Zulässigkeit eine gewisse Zurückhaltung geboten ist. Wenn solche Anträge sachlich einem Nichteintretens- oder Ablehnungsantrag gleichkommen, sind sie als verdeckte oder getarnte Abweisungs- oder Nichteintretensanträge unzulässig und nicht zur Abstimmung zu bringen.»

So anerkennt das Gericht, dass dieser Entscheid durch den hierfür zuständigen Versammlungsleiter nicht immer leicht zu treffen sei. Und dennoch müsse er über die Zulassung eines Antrages noch direkt während der Beratung entscheiden.

An der Gemeindeversammlung hatte May betont, dass der Gemeinderat sämtliche Abklärungen vorgenommen habe. Der vorliegende Rückweisungsantrag stelle einen verdeckten Ablehnungsantrag für das Sachgeschäft dar, welches der Bevölkerung vorgelegt werden solle. Die Bevölkerung habe noch immer das legitime Recht, dieses Sachgeschäft abzulehnen. Dieses werde an der Gemeindeversammlung nicht angenommen, sondern an die Urne überwiesen.

An dieser Stelle an der Seewenstrasse soll der Hochkreisel gebaut werden, welcher das Quartier Brunnen Nord erschliesst. Bild: Erhard Gick/Bote der Urschweiz

Zeitlicher Überblick Am 22. August 2022 wird an der Gemeindeversammlung von Ingenbohl heftig über die Erschliessung des Entwicklungsgebiets Brunnen Nord und somit über den geplanten Hochkreisel diskutiert. Traktandiert unter Punkt 3 sind die Beschlussfassung über eine Ausgabenbewilligung von 46 113 000 Franken für Landerwerb und Bau der Basis- und Groberschliessung Brunnen Nord sowie die Übernahme der Seewenstrasse auf dem Gebiet der Gemeinde Ingenbohl vom Bezirk Schwyz. Sowohl Josef «Joe» Scherer wie auch Alois Lenzlinger stellen einen Antrag auf Rückweisung respektive Verschiebung des Geschäfts an den Gemeinderat. Diese beiden Anträge werden durch die Gemeindepräsidentin Irène May als unzulässig eingestuft und werden somit nicht zur Abstimmung zugelassen. Am 29. August 2022 erhebt Josef «Joe» Scherer beim Schwyzer Verwaltungsgericht gegen die Gemeindeversammlung von Ingenbohl eine Stimmrechtsbeschwerde. Diese hat auf die Durchführung der Urnenabstimmung jedoch keinen Einfluss. Am 25. September 2022 bewilligt das Stimmvolk an der Urne die Vorlage mit nur sechs Stimmen Unterschied. Am 22. Februar 2023 fällt das Verwaltungsgericht sein Urteil und heisst die Beschwerde von Josef «Joe» Scherer gut. Am Montag wurde es den Parteien zugestellt. (flu)

