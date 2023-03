Verwaltungsgericht Schwyz: Urteil rüttelt Gemeindepräsidenten auf

Brunnen Nord Hochkreisel-Urteil rüttelt Gemeindepräsidenten auf Egal, ob einverstanden oder nicht: Das Urteil des Verwaltungsgerichts lässt Schwyzer Gemeindepräsidenten nicht kalt. Sie gehen über die Bücher. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 02.03.2023, 05.00 Uhr

Das am Montag bekannt gewordene Urteil des Schwyzer Verwaltungsgerichts zur Gemeindeversammlung in Ingenbohl gibt zu reden, Bild: Jürg Auf der Maur

Zustimmung oder Ablehnung, Unverständnis oder Zuspruch: Das Urteil II 2022 133, welches das Schwyzer Verwaltungsgericht fällte und öffentlich machte, lässt die Schwyzer Gemeindepräsidenten alles andere als kalt. Die Diskussionen gehen hin und her, ob sie künftig nun einfach alle – allenfalls auch verkappte Rückweisungsanträge – an Gemeindeversammlungen zur Abstimmung kommen lassen müssen oder wo der Spielraum bleibt.

«Mir tut Irène May leid. Sie hat sicher nach bestem Wissen und Gewissen entschieden», sagt der Sattler Gemeindepräsident Pirmin Moser und macht der Ingenbohler Gemeindepräsidentin Mut, nach dem Gerichtsurteil nach vorne zu blicken. Er sei jedenfalls davon ausgegangen, dass May alles richtig gemacht habe. Moser: «Solche Entscheide müssen immer spontan in einer emotional angespannten Situation gefällt werden. Das ist sehr schwierig.»

Das Gericht habe es, so Moser weiter, viel einfacher. «Es hat mehrere Wochen Zeit und kann in aller Ruhe die Tonbandaufnahmen, respektive Protokolle, wenn nötig mehrfach konsultieren.» Für den Sitzungsleitenden sei es nicht einfach, «spontan zu entscheiden, ob es sich bei einem Antrag um eine reine Variantenfrage oder um einen verkappten Rückweisungsantrag handelt». Doch auch Moser sagt, dass das Volk am Schluss an der Urne die Möglichkeit zur Mitsprache haben soll und nicht einfach abgeklemmt werden dürfe.

Beffa: «Im Nachhinein ist man schlauer»

«Ich war nicht an der Versammlung in Ingenbohl vor Ort und masse mir insofern kein Urteil zu», sagt der Schwyzer Noch-Interimsgemeindepräsident Peppino Beffa. Doch auch er betont: «Solche Entscheide sind eine Gratwanderung, wie das ja auch das Verwaltungsgericht festhält.»

Für ihn heisse die Moral des Urteils, dass es in der Botschaft noch mehr Materialien brauche. «Es lag ja ein Gutachten vor. Wäre das ausführlicher besprochen worden, wären der Variantentscheid besser begründet oder eine Rückweisung nicht notwendig geworden.» Im Nachhinein, so Beffa, sei man aber immer schlauer.

Er sei in der glücklichen Situation, dass er nicht über das weitere Vorgehen in Ingebohl entscheiden müsse. Beffa: «Ich wünsche dort allen eine gute Hand.»

Beeler: «Solche Abstimmungen zulassen»

Er habe sich via Berichterstattung vom Geschehen an der Ingenbohler Gemeindeversammlung ein Bild machen können. «Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass hier ein Fehler passiert ist», sagt der Arther Gemeindepräsident Ruedi Beeler. Man könne doch an einer Gemeindeversammlung über Varianten diskutieren. «Solche Abstimmungen muss man zulassen. Deshalb war ich über das Urteil auch nicht erstaunt.»

Bei den Gemeindeversammlungen gehe es manchmal um die Frage, «ob es verkappte Rückweisungsanträge sind oder ob es nur um Varianten geht». Als Gemeindepräsident müsse man da «präsent sein und das Gespräch zulassen». Sonst, so Beeler, «braucht es auch keine Gemeindeversammlungen mehr».

Aufgrund des Urteils sehe er eher, «dass man mehr als bisher zur Debatte und Abstimmung zulässt». Beeler: «Der Verwaltungsgerichtsentscheid ist aus meiner Sicht ein Plädoyer für die Hochhaltung der direkten Demokratie und das Mitspracherecht der Gemeindeversammlung.»

