Brunnen Nord Nach Gerichtsurteil: Macht die Bezirksabstimmung noch Sinn? Das Schwyzer Verwaltungsgericht hat die Hochkreisel-Abstimmung vom 25. September 2022 aufgehoben. Nach dem Urteil zum Hochkreisel in Brunnen Nord drängen sich Fragen zur bevorstehenden Bezirksabstimmung vom 12. März auf. Flurina Valsecchi Jetzt kommentieren 28.02.2023, 05.00 Uhr

An dieser Stelle an der Seewenstrasse soll der Hochkreisel gebaut werden, welcher das Quartier Brunnen Nord erschliesst. Bild: Erhard Gick/Bote der Urschweiz

Das Schwyzer Verwaltungsgericht hat eine Stimmrechtsbeschwerde von Josef «Joe» Scherer gutgeheissen. In der Folge wird die Überweisung des Geschäfts an die Urne sowie die Urnenabstimmung vom 25. September 2022 aufgehoben. Somit drängt sich auch die Frage auf, was aus der Bezirksabstimmung vom 12. März wird.

Dort entscheiden die Stimmbürger an der Urne darüber, ob die Seewenstrasse an die Gemeinde Ingenbohl abgetreten werden soll. Für die Instandsetzung der Strasse sollen 5,2 Millionen Franken gesprochen werden. Macht ein Urnengang unter diesen Voraussetzungen noch Sinn?

Der Gemeinderat von Ingenbohl unterstützt laut Mitteilung vom Montag nach wie vor die Abgabe, bzw. Übernahme der Seewenstrasse. Dies sei unabhängig von der realisierten Variante des Knotens Stegstuden sinnvoll respektive begründet.

Anders sieht es Karl Schönbächler vom gegnerischen Komitee: «Die Bezirksabstimmung zur Strassenübergabe ist meines Erachtens nun obsolet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass an der Urne jemand Ja zu einer 5,2-Millionen-Subvention sagt, wenn er nicht weiss, was künftig passiert und welche Lösung realisiert wird. Sicher ist, dass es jetzt eindeutig Raum für gescheitere Lösungen gibt. Über solche Fragen muss man sich nun eingehend unterhalten.»

Eine Antwort liefern muss der Bezirk Schwyz. Trotz mehrmaligem Nachfragen war dort am Montag niemand zu erreichen.

Blick auf das Gebiet Brunnen Nord. Bild: Erhard Gick/Bote der Urschweiz

Rücktritt der Gemeindepräsidentin gefordert

Im Lager der Kritiker des geplanten Hochkreisels im Entwicklungsgebiet Brunnen Nord wurde gestern gejubelt. «Das Urteil des Verwaltungsgerichts Schwyz war zu erwarten wie das Amen in der Kirche», teilte am Montag der Beschwerdeführer Josef «Joe» Scherer mit. «Der unsinnige Hochkreisel ist vom Tisch. Wir Stimmbürger in Ingenbohl haben nun die Chance, uns für eine vernünftige Lösung am Boden zu entscheiden.»

Und er greift Gemeindepräsidentin von Ingenbohl, Irène May, an. «Sie hat uns Stimmbürgern aus Brunnen demokratische Rechte vorenthalten. Ich bin der Meinung, der Rücktritt von Frau Gemeindepräsidentin ist die einzige Lösung.» Eine zielorientierte gemeinsame Lösung sei mit ihr wohl kaum möglich.

Gemeinde Ingenbohl zeigt sich «überrascht»

Doch so klar ist die Situation noch nicht. «Der Gemeinderat wird nun das Urteil des Verwaltungsgerichts genau prüfen und darüber entscheiden, ob er das Urteil an das Bundesgericht zur Klärung der Gemeindeversammlungspraxis weiterziehen will oder nicht», teilt die Gemeinde Ingenbohl mit. «Mit dem Entscheid über den Weiterzug wird er auch über das weitere Vorgehen befinden, sofern er auf einen Weiterzug des Urteils verzichtet.»

Weiter zeigt man sich bei der Gemeinde «überrascht», dass das Verwaltungsgericht zwar feststellte, dass die Gemeindepräsidentin an der Gemeindeversammlung vom 22. August 2022 den Rückweisungsantrag von Josef Scherer als verdeckter Ablehnungsantrag zurecht nicht zur Abstimmung gebracht hatte, und dass das Verwaltungsgericht beim Rückweisungsantrag von Alois Lenzlinger aber zu einem anderen Schluss gekommen war. Dieser hätte nach Ansicht des Gerichts zur Abstimmung gebracht werden müssen. Bis die Auslegeordnung gemacht worden ist, ist alles im Zusammenhang mit dem Bauprojekt bis auf Weiteres sistiert.

Zeitlicher Überblick Am 22. August 2022 wird an der Gemeindeversammlung von Ingenbohl heftig über die Erschliessung des Entwicklungsgebiets Brunnen Nord und somit über den geplanten Hochkreisel diskutiert. Traktandiert unter Punkt 3 sind die Beschlussfassung über eine Ausgabenbewilligung von 46 113 000 Franken für Landerwerb und Bau der Basis- und Groberschliessung Brunnen Nord sowie die Übernahme der Seewenstrasse auf dem Gebiet der Gemeinde Ingenbohl vom Bezirk Schwyz. Sowohl Josef «Joe» Scherer wie auch Alois Lenzlinger stellen einen Antrag auf Rückweisung respektive Verschiebung des Geschäfts an den Gemeinderat. Diese beiden Anträge werden durch die Gemeindepräsidentin Irène May als unzulässig eingestuft und werden somit nicht zur Abstimmung zugelassen. Am 29. August 2022 erhebt Josef «Joe» Scherer beim Schwyzer Verwaltungsgericht gegen die Gemeindeversammlung von Ingenbohl eine Stimmrechtsbeschwerde. Diese hat auf die Durchführung der Urnenabstimmung jedoch keinen Einfluss. Am 25. September 2022 bewilligt das Stimmvolk an der Urne die Vorlage mit nur sechs Stimmen Unterschied. Am 22. Februar 2023 fällt das Verwaltungsgericht sein Urteil und heisst die Beschwerde von Josef «Joe» Scherer gut. Am Montag wurde es den Parteien zugestellt. (flu)

