Am Vierwaldstättersee in Brunnen breitet sich Öl aus

Brunnen Öl auf dem Vierwaldstättersee: Drei Feuerwehren im Einsatz Beim Bootshafen Fallenbach hatte sich am Sonntagmittag eine grössere Menge Treibstoff auf dem Wasser ausgebreitet. Die Einsatzkräfte richteten eine massive Ölsperre. Geri Holdener Jetzt kommentieren 08.01.2023, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Angehörige der Feuerwehr Ingenbohl wurden am Sonntag um die Mittagszeit zum Hafen Fallenbach aufgeboten. Hier lag ein schwerer Ölgeruch in der Luft, beim Hafeneingang war eine Öllache im See sichtbar. Die Strömung war unberechenbar. Der ausgelaufene Treibstoff drohte zunächst ostwärts gegen Brunnen zu driften, später in die entgegengesetzte Richtung.

Der Ölfilm auf der Wasseroberfläche machte sich entlang des Ufers breit und bewegte sich zugleich hinaus zum offenen See. Es musste eine massive Ölsperre eingerichtet werden. Die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz rückte mit ihrer schwimmenden, 200 Meter langen Sperre an. Beim Verlegen von der Strasse aus war bald klar: Es wird jeden Meter Schlauch brauchen. Gleichzeitig schickte der Stützpunkt Küssnacht zur Unterstützung seine eigene 200-Meter-Sperre zum Hafen Fallenbach.

Die Aufnahme des Öls gestaltete sich aufwendig und dauerte bis am späteren Nachmittag. Der Hafen Fallenbach war vorübergehend für Boote zu. Die Gersauerstrasse wurde temporär auf der Seeseite gesperrt, die Feuerwehr zog einen einspurigen Wechselverkehr auf.

Die Schwyzer Seepolizei leitete Ermittlungen ein, wie es zum Austritt kommen konnte. Allenfalls war beim Tanken an der Fallenbach-Tanksäule Treibstoff in den See gelangt. Die Seepo kontrollierte kurz nach der ersten Meldung ein Boot, das sich in der Nähe des Hafens aufgehalten hatte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen