Brunnen / Pfäffikon: Ein Mädchen und ein Mann nach Stürzen ins Spital geflogen

Im Kanton Schwyz haben sich zwei Personen bei Stürzen erheblich verletzt. Ein 14-jähriges Mädchen rutschte in Brunnen vom Fenstersims, ein 30-Jähriger fiel in Pfäffikon von einer Leiter. 15.03.2020, 13.35 Uhr

(sda/zim) Das 14-jährige Mädchen spielte laut Angaben der Schwyzer Kantonspolizei am Samstag, kurz nach 14 Uhr, in einer Wohnung mit seinem Bruder auf den Fenstersims, rutschte aus und stürzte etwas über einen Meter tief auf eine Treppe. Dabei verletzte sich das Mädchen und musste mit der Rettungsflugwacht in ein ausserkantonales Spital überfolgen werden.