Brunnen Polizei lässt Töffsünder ziehen Eine auswärtige Töffgruppe knatterte am Samstag im Fussgängerbereich durchs abgesperrte Brunnen, Hochwasser hin oder her. Dass die Polizeipatrouille nicht reagierte, hat seinen Grund. 18.07.2021, 08.04 Uhr

Gut ein Dutzend Motorradfahrer rollte am Samstag durchs Dorf Brunnen. Der Dorfkern wäre eigentlich abgesperrt gewesen. Das Fahrverbot haben die Behörden am Freitagnachmittag wegen des hohen Wasserstands verhängt. Nur Zubringer sind vom Verbot ausgenommen. Trotzdem: Froh bogen die auswärtigen Töfflenker nach einem Halt vor der Bundeskapelle in die Bahnhofstrasse ein. Aber die Hauptstrasse war überschwemmt. Trockener war es im Fussgängerbereich vor dem Victorinox-Laden.