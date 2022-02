Brunnen Seerestaurant Lido: Sturm Roxana zerlegt alle Fondue-Iglus Wintersturm Roxana hat im Kanton Schwyz nur geringe Schäden angerichtet. Einzig das Seerestaurant Lido in Brunnen hat es arg erwischt. Jetzt kommentieren 07.02.2022, 15.13 Uhr

Der Sturm Roxana hat die Region weitgehend verschont. Das überrascht positiv, denn die «Bote»-Wetterstation in Schwyz registrierte am Montag in den frühen Morgenstunden Böenspitzen von 95 Stundenkilometern. Der Kapo Schwyz wurde nachts in Lachen ein losgelöstes Baugerüst gemeldet. Das Areal wurde aus Sicherheitsgründen abgesperrt. «Alles in allem gingen rund ein halbes Dutzend Meldungen auf der Zentrale ein», sagte der Schwyzer Polizeisprecher David Mynall, «etwa wegen Gegenständen auf den Strassen.»

Morgens um 8 Uhr: Die Iglus waren den Sturmböen nicht gewachsen. Leserbild: Bote der Urschweiz

Die beliebten Fondue-Iglus beim Seerestaurant Lido in Brunnen, direkt am Ufer des Vierwaldstättersees, sind am frühen Morgen Opfer des Sturms geworden. Gemäss der Webcam von Brunnen Tourismus waren die fünf Plastikzelte morgens um 3 Uhr noch intakt, wurden dann aber kurz darauf vom Wind zerrissen. (gh)

