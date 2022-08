Axenstrasse: Drei Wochen nach Unfall ist neues Geländer montiert

Brunnen Sicherheit bleibt ein Problem: Neues Geländer auf der Axenstrasse montiert Drei Wochen nach dem tragischen Autoabsturz haben Arbeiter letzte Nacht am Wolfsprung ein neues Geländer montiert. Auch dieses könnte einen Wagen kaum stoppen. Geri Holdener Jetzt kommentieren 17.08.2022, 21.48 Uhr

Das Geländer soll vor allem Fussgänger & Co. schützen. Bild: Geri Holdener

Ein dramatischer Selbstunfall hat am 24. Juli am Wolfsprung ein Todesopfer gefordert. Ein 63-jähriger Zürcher geriet von der Axenstrasse und durchschlug das Geländer. Das Fahrzeug stürzte über die 45 Meter hohe Felswand und musste aus 182 Metern Tiefe aus dem Wasser gezogen werden.

Das Staketengeländer hatte es beim Autoabsturz auf mehreren Metern mitgerissen. Noch in den ersten Stunden erstellte das Amt für Betrieb Nationalstrassen ein Provisorium. Schutznetze und Markierungen sicherten die Absturzstelle notdürftig.

In der Nacht auf Mittwoch ist nun ein neues Geländer montiert worden, ebenfalls wieder ein baugleiches Modell, das primär Fussgänger und Velofahrer schützen soll. Unser Zeitraffer zeigt den Verlauf der Arbeiten von Dienstagabend bis Mittwochmorgen.

Der Bau einer massiveren Leitplanke, die eventuell auch ein Fahrzeug stoppen könnte, war offenbar auf die Schnelle nicht möglich. «Der Einsatz eines stärkeren Fahrzeugrückhaltesystems wäre nur unter grösstem baulichem Aufwand und mit langzeitiger, mindestens einstreifiger Verkehrsführung möglich», liess Samuel Hool, Sprecher beim Bundesamt für Strassen (Astra), Ende Juli auf Anfrage unserer Zeitung verlauten. Bei 16’000 Fahrzeugen, die im Schnitt die Axenstrasse täglich passieren, könnte das tatsächlich schwierig werden.

Warum aber soll der Bau einer Leitplanke so kompliziert sein, zumal es in anderen Abschnitten am Axen durchaus solche gibt? Hool erklärt das so: Die Tragfähigkeit an der betreffenden Stelle, er spricht von «Auskragung», sei «nicht gegeben». Darauf würden auch Tafeln vor Ort hinweisen, wonach keine Lastwagen auf Trottoirs fahren dürften. Kurz: Die Leitplanken müssten wohl im Felsen verankert werden.

Das frische Geländer (rechts) ist vom gleichen Typ. Bild: PD

Erschwerend käme laut Astra hinzu: «Die Axenstrasse liegt gemäss Bundesinventar für Landschaften und Naturdenkmäler in einer ‹Landschaft von nationaler Bedeutung› und daher sind grössere bauliche Massnahmen aus Sicht des Landschaftsschutzes nur schwer umsetzbar.»

Als Sofortmassnahme nach dem tödlichen Unfall reduzierte das Astra im Bereich der Unfallstelle das Tempolimit von 80 auf 60 km/h. Dies sollte den Schutz der Strassenarbeiter verbessern, wenn an der Absturzstelle gearbeitet wird. Die Bauarbeiten am neuen Geländer scheinen seit heute auf den ersten Blick abgeschlossen zu sein. Die Temporeduktion auf 60 Stundenkilometer war indes auch noch am Mittwochnachmittag signalisiert.

