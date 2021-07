Brunnen So anspruchsvoll war die Bewältigung des Hochwassers Eine erste Bilanz der vergangenen Hochwassertage aus polizeilicher Sicht. Die Kapo war gleich an mehreren Fronten gefordert. Gleichzeitg kann sie der Schwyzer Bevölkerung ein Kränzchen winden. Aktualisiert 18.07.2021, 12.21 Uhr

Die Hochwassersituation der letzten Tage forderte die Kantonspolizei laut Sprecher David Mynall einerseits auf der Einsatzzentrale, wo die Notrufe entgegengenommen und die Feuerwehren zum Einsatz gerufen wurden. «Es galt auch, viele Anfragen aus der Bevölkerung zur Verkehrssituation zu bewältigen. Auf der Strasse forderten uns die Überwachung der gefährdeten Verkehrsträger und die nötigen Sofortmassnahmen, wenn Sperrungen erforderlich wurden.»

Insbesondere die Sperrung der A4 in Richtung Süden und der daraus resultierende Verkehrsstau zwischen Goldau und Schwyz stellte eine Herausforderung dar, so Mynall. «Insbesondere da die Rettungsachsen durch den Stau blockiert waren.» Die Bevölkerung habe sich aus polizeilicher Sicht gut verhalten, lobt der Polizeisprecher. In Brunnen musste der Verkehr auf den Zubringerdienst reduziert werden, damit Schaulustige mit ihren Fahrzeugen keinen Wellenschlag gegen die Häuser auslösten.

Töffgruppe ist auf dem Trottoir gefahren

Mynall: «Das Fahrverbot wurde grossmehrheitlich gut eingehalten.» Unerfreuliche Einzelfälle gibt es immer wieder. So etwa am Samstag, als gut ein Dutzend Motorradfahrer durchs Dorf Brunnen geknattert war. Froh bogen die auswärtigen Töfflenker nach einem Halt vor der Bundeskapelle in die Bahnhofstrasse ein. Aber die Hauptstrasse war überschwemmt. Trockener war es im Fussgängerbereich vor dem Victorinox-Laden. Der Töffgruppe kam das gelegen, wie unser Leservideo zeigt.

Just in diesem Moment fuhr ein Polizeibus vorbei. Zeit für Bussenzettel, dachten sich die Passanten. Aber die Polizisten stoppten nicht.

«Die Patrouille hatte einen anderweitigen Auftrag und fuhr deshalb weiter»,

erklärte der Polizeisprecher Mynall auf Anfrage des «Boten». Sonst hätte es für die Biker teuer werden können. (gh/Bote der Urschweiz)