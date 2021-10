Leiter Alpen-Initiative: Django Betschart im Interview

Brunnen «Sobald man sich für die Umwelt einsetzt, wird man als linker Ideologe verteufelt» Django Betschart (30) ist der neue Geschäftsleiter der Alpen-Initiative. Der Brunner engagiert sich für Alpenschutz und eine bessere Klimapolitik. Wie stellt er sich zum Vorwurf der Radikalität? Alena Gnos Jetzt kommentieren 09.10.2021

Django Betschart. Bild: Franz Steinegger

Seit August sind Sie der Geschäftsleiter der Alpen-Initiative in Altdorf: Wie sind Sie zu dieser Stelle gekommen?

Ich dachte lange, dass ich nur in Zürich oder Bern einen für mich spannenden Job finden würde. Doch dann wurde ich in Altdorf fündig. Ich engagiere mich nun schon seit drei Jahren für die Alpen-Initiative und wurde diesen Sommer zum neuen Geschäftsleiter gewählt.

Welche Aufgaben erfüllen Sie in dieser Position?

Ich leite eigentlich ein national tätiges KMU mit zwölf Angestellten. Ich bin hauptverantwortlich für politisch inhaltliche Aufgaben, beschäftige mich aber auch mit Personal-, Finanz- und Führungsfragen.

Die Alpen-Initiative ist fast ausschliesslich spendenbasiert. Geht das finanziell gut auf?

Wir leben sozusagen von der Hand in den Mund. Das Geld, das wir in einem Jahr ausgeben, müssen wir gleich wieder reinholen. Einige Unterstützer sind zwar seit Initiierung der Alpeninitiative im Jahr 1994 dabei, und teils finanzieren private Stiftungen unsere Projekte. Dennoch ist es eine konstante Herausforderung und Verantwortung, gute Arbeit zu leisten, denn nur diese wird auch mittelfristig unterstützt.

Haben Sie Ihre Ziele für die nächsten Jahre bezüglich der Umwelt bereits definiert?

Ich will in den Bereichen Verkehr und Alpen neue Akzente setzen und die Leute dafür sensibilisieren, welche negativen Effekte der Verkehr durch die Alpen auf unseren Lebensraum hat. Das Alpengebiet ist vom Klimawandel stark betroffen. Der Alpenraum ist zwei Grad wärmer als noch vor 150 Jahren, das ist ein unbestreitbarer Fakt. Und das hat jetzt schon Auswirkungen: schmelzender Permafrost, starke Niederschläge, Murgänge. Die Infrastrukturen in den Alpen und wir Menschen sind den Naturgefahren ausgesetzt. Auch weiter unten ist man davon betroffen. Ganze Dörfer könnten verschüttet werden. Wir wollen erreichen, dass der Alpenraum einerseits klimaneutral und andererseits klimaresilient wird.

Der Verein Alpen-Initiative: 1989 wurde der Verein Alpen-Initiative gegründet. Er hat zum Ziel, das einzigartige und ökologisch sensible Alpengebiet zu schützen und als Lebensraum zu erhalten. Einer der ersten Erfolge war die Annahme der Alpeninitiative im Jahr 1994, in der es darum ging, das Alpengebiet vor dem Transitverkehr zu schützen. Als Umweltorganisation verwirklicht die Alpen-Initiative eine nachhaltige Verkehrspolitik und setzt sich für klimaneutrale und klimaresiliente Alpen ein.

Der erste Meilenstein war die Annahme der Alpeninitiative im Jahr 1994. Sie waren damals drei Jahre alt. Was sagen Sie heute zu diesem Erfolg?

Damit wurde die grosse Transitlawine abgewehrt. Die Zahl der Lastwagen, die pro Jahr unsere Schweizer Alpen queren, konnte so von 1,5 Millionen auf zurzeit 860000 reduziert werden. Die Verlagerungspolitik von der Strasse auf die Schiene war ein enormer Fortschritt. Durch die Schweiz bewegen sich 70 Prozent der Güter von Grenze zu Grenze auf der Schiene. In Österreich sind es zum Vergleich nur 30 Prozent. Nicht zu Unrecht hat der ehemalige Verkehrsminister Moritz Leuenberger die Alpen-Initiative «den Stachel im Fleisch der Schweizer Verkehrspolitik» genannt. Wir sind stets hartnäckig geblieben. Nun werden wir auch im Klimabereich Projekte lancieren, um unseren Lebensraum Alpen vor dieser neuen grossen Herausforderung der nächsten Jahrzehnte zu schützen.

Sie sprechen bereits von neuen Projekten, aber wie zufrieden sind Sie denn mit der bisherigen Arbeit der Alpen-Initiative?

Es gibt noch einiges zu tun. Im Verkehrsbereich sind wir noch nicht dort, wo wir gerne wären. Im Klimabereich bildet die Schweiz auf europäischer Ebene das Schlusslicht. Während sich unsere Nachbarstaaten mit ambitionierten Zielsetzungen überbieten, schaffen wir es nicht einmal, uns auf ein dringend notwendiges CO2-Gesetz zu einigen. Die Folgen der Klimaerwärmung zeigen sich nicht nur durch brennende Wälder in Australien, sondern auch vor unserer Haustür. Wenn wir diese Herausforderung weiterhin aufschieben, zahlen unsere Kinder künftig das Mehrfache der Rechnung.

Als Umweltorganisation stösst man auf starke Gegenlobby. Wie lautet die konkrete Kritik?

Die Alpen-Initiative befindet sich in einem Spannungsfeld. Beispielsweise wehrt sich die Lastwagenbranche vehement, ihre verursachten Kosten vollumfänglich zu tragen. Diesen Missstand prangern wir an, und da treffen enorme Gegenpole aufeinander. Diesen Druck muss man aushalten. Es ist aber wichtig, gesellschaftliche Herausforderungen konstruktiv und nicht ideologisch anzugehen. Sonst kommen wir keinen Schritt weiter.

Als Klimaaktivist wird man schnell als radikal abgestempelt. Trifft das auf Sie zu?

Wer mich persönlich kennt, weiss, dass ich alles andere als radikal bin. Ich setze mich für fortschrittliche Politik ein, die sich dem Links-rechts-Schema entzieht. Das ist wichtig in einer Zeit, wo die Linken linker und die Rechten rechter werden.

Sie sind relativ spät politisiert worden. Wie kam es dazu?

Politik interessierte mich erst später, dafür begann meine Naturverbundenheit schon früh. Die sommerlichen Jungwachtlager im Wald haben mich sicher geprägt. Später habe ich «Internationale Beziehungen» in Genf und St. Gallen studiert. Erst als ich beschloss, zu meinen Wurzeln in Brunnen zurückzukehren, kam das Bedürfnis auf, vor Ort politisch mitzuwirken. Als ich 2017 politisch aktiv wurde, rieten mir viele davon ab, für die Grünliberalen zu politisieren. Mit ihnen könne man im Kanton Schwyz sowieso nichts bewirken, hiess es. Mittlerweile haben wir unsere Sitzzahl im Kantonsrat von drei auf sechs Mitglieder verdoppelt.

Seit letztem Jahr sind Sie im Schwyzer Kantonsrat. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?

In der Schwyzer Politik herrscht ein rauer Umgangston. Sobald man sich für die Umwelt einsetzt, wird man von rechts als linker Ideologe verteufelt. Ich wünsche mir, dass Umweltpolitik entpolitisiert wird. Grünliberale Politik stösst auf viele Widerstände, aber wir bewirken auch Veränderung, wenn wir keine Mehrheit sind.

Was möchten Sie den Menschen sonst noch ans Herz legen?

Für ein Leben, das ein durchschnittlicher Schweizer Bürger führt, bräuchte es momentan drei Planeten von den Ressourcen her. Wir müssen uns in eine Richtung entwickeln, in der ein Planet genügt. Wir sollten der Natur wieder näherkommen und sie als unsere Lebensgrundlage anerkennen. Es gibt keinen Planeten B. In einer utopischen Welt heisst es für mich «Mensch mit Natur» und nicht «Mensch gegen Natur».

Die Schweiz tendiert dazu, sich nur langsam zu verändern. Merken Sie das in Sachen Umwelt?

Die Schweiz ist auf dem Weg zu einer umweltfreundlicheren Zukunft. Aufgrund unserer Ressourcen und unserer privilegierten sozialen sowie wirtschaftlichen Position im Weltgeschehen sollten wir ambitionierter vorangehen. Die Schweiz sollte Vorbildcharakter haben und nicht hinterherhinken.

Sie sind das öffentliche Gesicht des Klimaschutzes. Wie grün sind Sie denn im Privaten?

Ich versuche, viel mit dem ÖV und dem Velo unterwegs zu sein. Zudem sparen wir auf einen Agro-Anschluss und eine Solarzelle hin. Solche Investitionen brauchen aber Zeit, und die Zeit sollten wir unseren Mitmenschen geben. Den Wandel können wir nicht mit Zwängerei durchstieren, sondern mit geschickten Anreizen einleiten.

Was ist Ihre Meinung zur Aussage, dass es zu viel koste, umweltfreundlich zu sein?

Die Vorstellung, dass es nichts kosten darf, unseren Planeten zu schützen, widerstrebt mir. Die ganze Sache muss etwas wert sein und darf dementsprechend auch kosten. Klimaschutz muss aber auch sozial verträglich sein. Der Staat muss mithelfen und Anreize setzen.

Glauben Sie, die vielen Klimademonstrationen bezwecken etwas?

Klar. Es entsteht Druck, und die Entscheidungsträger reagieren. Die Klimaproblematik wurde 40 Jahre lang ignoriert. Das Wachrütteln ist enorm wichtig. Damit wir unser Gesamtsystem verändern können, müssen grosse Hebel in der Bundespolitik in Bewegung gesetzt werden. Bei privaten Handlungen braucht es Zeit. Es sind nicht alle in der Lage, von heute auf morgen auf ein Elektroauto umzusteigen. Wichtig ist, dass man sich damit auseinandersetzt und seinen Teil dazu beiträgt sowie Eigenverantwortung unserem einzigartigen Planeten gegenüber zeigt.

Ständig hört und liest man von irgendwelchen (Klima-)Krisen. Wie bleiben Sie da noch zuversichtlich?

Es werden uns noch einige Krisen durchschütteln. Hier vor Ort wird es Naturkatastrophen geben. Aber jetzt stehen uns Mittel zur Verfügung, um ein klimafreundlicheres Leben zu führen. Wir können unbegrenzt Strom von der Sonne beziehen, diesen sogar speichern, in Wasserstoff umwandeln und Lastwagen damit antreiben. In der Zukunft können wir mit synthetischem Kerosin fliegen, ohne dass es auf Kosten des Klimas geschieht. Die Technologien sind da, um spätestens in 20 bis 30 Jahren klimafreundlich zu leben. Jetzt müssen wir es nur noch umsetzen.

Zur Person: Name: Django Betschart Geburtsdatum: 12. Mai 1991 Zivilstand: Verheiratet Wohnort: Brunnen Beruf: Geschäftsleiter der Alpen-Initiative und Schwyzer Kantonsrat Hobbys: Gleitschirmfliegen, jegliche Outdoor-Erlebnisse Lieblingsessen: Risotto Lieblingsferienort: Jungwacht-Sommerlager im Wald Lieblingstier: Bär