Brunnen: Pferd überlebt Sturz aus 50 Metern

Brunnen Sturz aus 50 Metern: Pferd fällt ins Tobel und überlebt Geglückte Rettungsaktion am Urmiberg: Ein Heli flog am Samstag ein abgestürztes Pferd hinunter nach Brunnen. Die Reiterin ist überglücklich. Ihr Tier hatte einen Schutzengel. Geri Holdener Jetzt kommentieren 09.10.2021, 16.44 Uhr

«Ich schloss die Augen und dachte, ich hätte mein Pferd verloren», erinnert sich die Pferdehalterin schmerzlich an den schrecklichen Moment beim Ausflug vom Samstagnachmittag am Urmiberg ob Brunnen. Ihr Tier war etwa 300 Meter oberhalb der Schiller-Blöcke beim Abstieg auf dem Wanderweg ausgerutscht und im Wald rund 50 Meter in ein steiles Tobel gestürzt.

Der Anflug vom Urmiberg her. Bild: Anja Schelbert / Bote der Urschweiz

Die Reiterin zum «Boten»: «Ich sass nicht auf dem Pferd, aber mein Handy flog mit in die Tiefe.» Die Frau stieg vorsichtig über den rutschigen Abhang hinunter zu ihrem Tier. Sie musste mit dem Schlimmsten rechnen. Dann die freudige Überraschung: Das Pferd war wie durch ein Wunder soweit wohlauf.

Zum Glück war die Reiterin in Begleitung unterwegs. Rasch hatte man telefonisch Kontakt zur Hotline einer Rettungsversicherung. Dort bot man den Grosstier-Rettungsdienst auf. Zur Bergung aus dem schwierigen Gelände musste auch ein Helikopter alarmiert werden.

Kaum waren die Helfer vor Ort, wurde das Pferd zügig für den kurzen Flug im Rettungsgurt vorbereitet. Gegen 16 Uhr ging es an der Longline hinunter nach Brunnen, wie Leserbilder zeigen. Der Helikopter landete in der Wiese vis-à-vis des «Schützenhaus». «Das Pferd wird jetzt noch medizinisch genauer untersucht», so die Halterin am Samstagnachmittag auf Anfrage. Das Tier scheint aber Glück im Unglück gehabt zu haben. Es stand auf allen Vieren und wartete geduldig auf den Tierarzt.

