Brunnen Unglück auf der Axenstrasse: Polizei gibt keine Details zur Bergung bekannt – «aus taktischen Gründen» Der tödliche Unfall beim Wolfsprung in Brunnen hat bewegt, aber auch Fragen aufgeworfen: Wie kann ein Auto aus einem 182 Meter tiefen Gewässer gezogen werden? Nun wissen wir mehr über die Bergung – aber noch nicht alles. Miriam Abt Jetzt kommentieren 11.08.2022, 11.07 Uhr

Vor zwei Wochen hat sich bei der Axenstrasse ein tödlicher Unfall ereignet: Ein Auto streifte den Felsen der Axenstrasse, durchbrach das Geländer und versank nach einem rund 45 Meter tiefen Fall im Vierwaldstättersee. Medien in der ganzen Schweiz gingen der Sache auf den Grund, haben spekuliert und analysiert, wie es zum Unglück kommen konnte und wie die Bergung ablaufen würde.

Das aus dem Urnersee geborgene Auto. Bild: Kantonspolizei Schwyz Die Bergung des Autos. Bild: BRK News Zwei Bergungsschiffe bei der Unfallstelle. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Brunnen, 26. Juli 2022) Von einem Polizeiboot der Kantonspolizei Zürich wurde ein Unterwassersuchgerät in die Tiefe gelassen, um nach dem vermissten Auto zu suchen. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Brunnen, 26. Juli 2022) Das Polizeiboot der Kantonspolizei Zürich sucht nach dem Auto. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Brunnen, 26. Juli 2022) Ein Polizist sammelt Trümmerteile ein. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Brunnen, 26. Juli 2022) Polizisten auf den Polizeibooten der Kantonspolizei Zürich (vorne) und der Kantonspolizei Schwyz. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Brunnen, 26. Juli 2022) Ein Polizeiboot fährt zur Unfallstelle. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Brunnen, 26. Juli 2022) Vertreter des Bundesamts für Strassen (Astra) bei der Besichtigung der Unfallstelle. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Brunnen, 26. Juli 2022) Ein Haag mit Leitplanken in der Nähe der Unfallstelle an der Axenstrasse. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Brunnen, 26. Juli 2022)

Video: Katja Jeggli

In Zwischenzeit konnte das Unfallauto von der Kantonspolizei Schwyz mit Unterstützung der Zürcher Polizei an einem sicheren Ort aus dem Urnersee gehoben werden. Das Todesopfer – ein 63-jähriger Mann aus dem Kanton Zürich – wurde von der Rechtsmedizin der Universität Zürich identifiziert.

Abschliessend geklärt sind aber noch nicht alle Fragen und sie gehen über die Todesursache und den genauen Unfallhergang hinaus, die aktuell noch Gegenstand von Ermittlungen sind: Wie kann ein Fahrzeug aus einem 182 Meter tiefen See geborgen werden, zumal selbst technisches Tauchen in diesen Umständen unmöglich ist?

Kamerabilder statt Schallwellen

Eine wie anfänglich vom «Blick», vermutete Sonarausrüstung, die Gegenstände mit Hilfe von Ultraschallbildern orten kann, war nicht nötig. Dies bestätigt Florian Grossmann von der Kantonspolizei Schwyz. Ebenfalls nicht an der Bergung beteiligt war die Kantonspolizei Genf, die schweizweit über das einzige Roboterschiff verfügt, das bei Bergungsaktionen dieser Art eingesetzt wird.

Statt Schallwellen und mechanischer Greifarme kamen Kamerabilder zum Zug: Die Seepolizei Zürich konnte das Fahrzeug mit Hilfe eines Kameraschiffs orten. Die darauf installierte Unterwasserkamera ist gemäss Carmen Surber von der Medienstelle bis zu einer Tiefe von 400 Metern einsetzbar – was es zum landesweit einzigen Kameraschiff dieser Art macht. Ausserdem sei es mit einem 300 Meter langen Spezialkabel sowie Scheinwerfern und Bildschirmen ausgestattet.

Neben dem Kameraschiff waren zwei Kranschiffe des Sand- und Kieswerks Arnold & Co. AG aus Flüelen in Uri beteiligt, wie der Betriebsleiter Matthias Steinegger bestätigt. «Weil wir auch im Wasserbau tätig sind, konnten wir schnell und mit den richtigen Installationen an der Unfallstelle sein», heisst es auf Anfrage.

Kein Kommentar zur Bergung

Beim ersten Versuch musste die Bergungsaktion unterbrochen und auf den nächsten Tag verschoben werden. «Aufgrund einer Situation», wie Kommunikationschef der Polizei Schwyz gegenüber dieser Zeitung sagte. Auch die Zürcher Polizei kommentiert nicht, was bei der Aktion schiefgelaufen ist.

Mit Hilfe der Unterwasserkamera habe die Polizei schlussendlich ein Stahlseil mit einem Dreihacken am Fahrzeug befestigen können, so Steinegger. Mit welcher mechanischen Einrichtung dies möglich war, kann er nicht weiter beurteilen. Auch die beteiligten Polizeikräfte wollen diese Frage nicht ausführen – «aus taktischen Gründen», so Grossmann von der Kantonspolizei Schwyz. Was darunter zu verstehen ist, bleibt weiterhin auf dem Grund des Urnersees verborgen.

So verliefen die Bergungsarbeiten des Unfallautos im Vierwaldstättersee. Video: Melissa Schumacher

