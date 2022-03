Brunnen Wüste Schlägerei mit Security am Schmutzigen Donnerstag Eskalation von Gewalt am Schmutzigen Donnerstag in Brunnen. An der Prügelei war auch der Sicherheitsdienst beteiligt. Die Polizei kam auf den Platz. Im Gemeindehaus macht man sich Gedanken fürs nächste Mal. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 04.03.2022, 22.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Mann einer Sicherheitsfirma. Symbolbild: Keystone

An der Fasnacht in Brunnen ist es am Schmutzigen Donnerstag zur Anwendung von Gewalt zwischen dem verantwortlichen Sicherheitsdienst und Fasnächtlern gekommen. Dies ist verwunderlich, haben im Kanton Schwyz doch nur die Polizei und Ermittlungskräfte die Gewalthoheit. Im Kanton Schwyz dürfen Sicherheitsdienste Eingangs- und Zutrittskontrollen durchführen und den Zutritt verwehren, sie dürfen aber keine polizeilichen Zwangsbefugnisse ausüben.

Zu einer vorläufigen Festnahme sind Sicherheitsdienste nur bei schwerwiegenden Delikten, das heisst bei Verbrechen oder Vergehen, jedoch nicht bei Bagatellstraftaten berechtigt. Die Ausübung polizeilicher Aufgaben im Sinne der Anhaltung und Identitätsfeststellung dürfen nur von der Polizei ausgeübt werden.

Doch dies ist am vergangenen Schmutzigen Donnerstag in Brunnen laut verschiedenen Zeugen nicht so abgelaufen. Rund 50 Schaulustige haben eine Keilerei mit Verhaftung mitverfolgt. Ein Augenzeuge sagt: «Ich hatte das Gefühl, da wurde vom Sicherheitsdienst eine Grenze überschritten, die haben keine solche Kompetenz.»

Was genau vor der Keilerei geschehen ist, bleibt unklar. Laut Aussagen soll sich ein dem Sicherheitsdienst bekannter rund 20-Jähriger ins Festzelt geschlichen haben, obwohl ihm der Eintritt verweigert worden war. Als die Sicherheitsleute den Mann im Zelt bemerkten, wurde er kurzerhand rausgeholt. Als er vom Zelt weg abgeführt werden sollte, mischte sich ein weiterer junger Mann ein, es kam zu einem Handgemenge und einer Keilerei zwischen Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes und Fasnächtlern.

Fäuste flogen, Pfefferspray wurde versprüht, die beiden Fasnächtler für mehrere Minuten mit den Knien zu Boden gedrückt. Der Vorfall wird von der Schwyzer Polizei bestätigt: «Die Kantonspolizei Schwyz wurde am Schmutzigen Donnerstag kurz nach 23 Uhr nach Brunnen auf den Gemeindeparkplatz wegen Streitigkeiten zwischen dem Sicherheitsdienst und Besuchern der Fasnacht gerufen. Unsere Patrouille konnte die Situation vor Ort beruhigen.»

Die Gesetzeslage ist im Kanton nicht eindeutig

Die Frage bleibt, wie stark ein Sicherheitsdienst von Gewalt Gebrauch machen darf. Laut Polizei bestehen im Kanton Schwyz «keine gesetzlichen Bestimmungen über die Tätigkeiten von privaten Sicherheitsunternehmen und deren Beaufsichtigung». Jedermann kann ungeachtet seiner Ausbildung und seiner Kenntnisse eine Firma gründen und entsprechende Dienstleistungen ausüben, ohne eine behördliche Qualitätskontrolle. Dies nachdem der Schwyzer Kantonsrat am 25. April 2012 den Beitritt zum Konkordat über private Sicherheitsdienstleistungen abgelehnt hat.

Da die Sicherheitsdienste im Kanton Schwyz nicht kontrolliert werden, braucht es bei einem allfälligen Fehlverhalten eines Sicherheitsdienstes den Gang durch die rechtlichen Instanzen. Konkret: Falls jemand von einem Sicherheitsdienst ungebührlich behandelt wird, muss er Anzeige erstatten. Falls es zu einer Häufung solcher Anzeigen kommt, müssten gegen den Sicherheitsdienst Massnahmen ergriffen werden. Im Fall vom Schmutzigen Donnerstag in Brunnen heisst es von der Polizei: «Bislang sind bei uns von den Beteiligten keine Strafanzeigen eingegangen.»

Der Inhaber des betroffenen Sicherheitsdienstes wollte sich auf Anfrage zu diesem Fall nicht äussern. Da der Vorfall von Brunnen von sehr vielen Zeugen beobachtet wurde, hat auch der Ingenbohler Gemeinderat Bruno Zwyer Kenntnis vom Fall. Den Sicherheitsdienst am Schmutzigen Donnerstag hat die Firma zwar nicht im Auftrag der Gemeinde Ingenbohl wahrgenommen, dennoch besteht ein Arbeitsverhältnis für den Rundendienst in der Gemeinde an den Wochenenden. «Die gemeindeeigene Sicherheitskommission lobt die Zusammenarbeit mit diesem Sicherheitsdienst sehr», sagt Bruno Zwyer.

Zwyer kennt die Details des Zwischenfalls vom Donnerstag nicht. Für ihn ist dennoch klar: «Ich erwarte von einem Sicherheitsdienst, dass er deeskalierend wirkt.» Dass es anscheinend zu einer Schlägerei zwischen Sicherheitsdienst und Fasnächtlern kam, ist für den Gemeinderat somit nicht nachvollziehbar. Schon bereits vor der Fasnacht habe man sich Gedanken zum Thema Sicherheitsdienst gemacht, so Zwyer, und man prüfe nun in der Kommission, welche Vorgaben eine Gemeinde einem Sicherheitsdienst bei der Ausschreibung des Arbeitsverhältnisses im Zusammenhang mit dem Thema Deeskalation machen könne.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen