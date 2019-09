Es ist ein besonderes Jahr für den BSZ Standort in Steinen. Nicht nur konnte der Umbau an der Frauholzstrasse 9 erfolgreich abgeschlossen werden, der Standort feiert gleichzeitig sein 20-jähriges und die BSZ Stiftung ihr 45-jähriges Jubiläum.

BSZ Steinen nach Umbau feierlich eröffnet Es ist ein besonderes Jahr für den BSZ Standort in Steinen. Nicht nur konnte der Umbau an der Frauholzstrasse 9 erfolgreich abgeschlossen werden, der Standort feiert gleichzeitig sein 20-jähriges und die BSZ Stiftung ihr 45-jähriges Jubiläum.

Besucher und Besucherinnen am Tag der offenen Tür im BSZ Steinen. (Bild: PD)

(zim) Am Samstag, 21. September, öffnete die BSZ Steinen ihre Türen für die interessierte Bevölkerung und Freunde der Stiftung. Rund 1300 Personen besuchten laut Mitteilung er BSZ Stiftung den Betrieb an der Frauholzstrasse 9. Das Grillangebot auf der Dachterrasse, der Pasta Plausch ein Stockwerk tiefer im BSZ Restaurant, sowie das Pluspunkt Beizli in den Räumlichkeiten der Spedition bot den Besucherinnen und Besuchern genussreiche Abwechslung.

Besucher fertigten ihr Give Away selbst an

Die wenigsten Besucherinnen und Besucher dürften schon mal eine CNC-Maschine bedient haben. Am Tag der offenen Tür wurde dies dank der sorgfältigen Instruktionen von BSZ Mitarbeitenden möglich. Auf einem Rundgang durch den Betrieb fertigten die Gäste ihr Give Away, ein multifunktionales Teelicht, gleich selbst an. Die diversen Arbeitsschritte waren auf alle Bereiche verteilt: die Metall- und Holzbearbeitung, die industrielle Montage sowie das Flexwerk.