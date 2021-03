Kanton Schwyz Bund investiert am Axen Gemäss Bundesamt für Strassen werden insgesamt 8,3 Millionen Franken gesprochen. Jürg Auf der Maur 17.03.2021, 05.00 Uhr

Am Axen stehen nach wie vor Bauarbeiten an. Bild: Erhard Gick

Der Bund ist im Kanton Schwyz tüchtig am Investieren in die Nationalstrasseninfrastruktur. Derzeit wird die Autobahn zwischen Brunnen und Goldau saniert, gleichzeitig laufen – vorerst – die Planungs- und Vorbereitungsarbeiten für die neue Axenstrasse. Hier ist allerdings noch nicht alles unter Dach, wie auch der Zusammenstellung der Kosten für den Nationalstrassenbau Ende 2020 entnommen werden kann. Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat die entsprechenden Zahlen dieser Tage veröffentlicht.

Mit dem Voranschlag 2020 bewilligten die eidgenössischen Räte für die Fertigstellung des Nationalstrassennetzes 190 Millionen Franken. Effektiv gebraucht wurden im letzten Jahr 145,6 Millionen Franken. Vor allem wegen Einsprachen und Beschwerden kam es vielerorts zu Verzögerungen, entsprechend weniger Geld konnte oder musste eingesetzt werden.

4,1 Millionen für Landerwerb

So auch am Axen: Der Kanton Schwyz beantragte für 2020 beim Bund 4,41 Millionen Franken, was mit Beschluss am 3. März 2020 vom Departement von Simonetta Sommaruga bewilligt wurde. Effektiv aufgewendet wurden im vergangenen Jahr aber nur 1,99 Millionen Franken, das heisst, 2,42 Millionen Franken wurden noch nicht investiert. Das Astra liefert in seinem Bericht auch die Begründung nach: «Wegen der ausstehenden Plangenehmigungsverfügung», so das Bundesamt, hätten die Arbeiten «nicht wie geplant begonnen werden können».

Bereits ist klar, wie viel Geld 2021 eingesetzt werden soll. Der Bund setzte insgesamt einen Budgetkredit von 249 Millionen Franken ein. Der Kanton Schwyz beantragte davon 3,1 Millionen für die Projektierung und die Bauleitung am Axen und weitere 4,1 Millionen für Landerwerb. Für die eigentlichen Bauarbeiten braucht der Kanton Schwyz vom Bund 1,1 Millionen Franken. Der Bund hat die insgesamt gewünschten 8,3 Millionen Franken dem Kanton zugeteilt. Dem Kreditbegehren für die weitere Projektierung der Axenstrasse und für die Realisierung des Ersatzbiotops Ingenbohl wurde damit entsprochen.