574 Schwyzer Pfadis am Bundeslager im Wallis im Hoch

BUNDESLAGER 574 Schwyzer Pfadis im Wallis im Hoch Sieben Schwyzer Abteilungen reisten ans Bundeslager im Wallis und treffen dort auf einen Anlass der Superlative. Ein Augenschein. Alain Hospenthal Jetzt kommentieren 28.07.2022, 20.39 Uhr

Beim Besuch stand bei der Brunner Pfadi Poulet-Risotto mit Salaten auf dem Menüplan. Bild: Alain Hospenthal

Ein Pfadi-Bundeslager findet nur alle 14 Jahre statt und stellt für die meisten Pfadfinderinnen und Pfadfinder ein einmaliges Erlebnis dar. An einem Bula dabei sein zu können, ist für viele ein Höhepunkt in der Pfadikarriere und entsprechend gross waren die Erwartungen und die Vorfreude.

Am letzten Sonntag ging es endlich los. Das diesjährige Bula im Obergoms schlägt mit 30’000 Teilnehmer alle bisherigen Rekorde. Mit dabei sind auch 574 Schwyzerinnen und Schwyzer. Aus dem Kanton Schwyz reisten sieben Abteilungen ins Wallis, um an diesem Grossanlass und an diesem Abenteuer teilzunehmen. Darunter Wölfe, Pfädler, Pios und Rover.

Unterstützt wurden Sie von unzähligen freiwilligen Helfern, die sich Logistik, Transport und Aufbau kümmerten. Der «Bote der Urschweiz» war diese Woche vor Ort, um sich ein Bild zu verschaffen und Lagerluft aus nächster Nähe zu schnuppern.

Pfadi Einsiedeln baut hoch hinaus

Bei der Einsiedler Pfadi fallen vor allem die grossen Bauten auf. «Wir haben vor neun Monaten mit der Planung begonnen. Da unser Lagerplatz eingeschränkt ist, wir aber dennoch ein grosses Team sind, haben wir uns überlegt, wie wir das Küchen- und Aufenthaltszelt mit den nötigen Sicherheitsstandards auf den Platz bringen», erklärt Joël Winet, getauft Justy. Und so hätte man sich für diese Hochbauten entschieden, da man dank der verdichteten Bauweise Platz gewinne, so Joël Winet.

Die Kinder sollen das Lager geniessen

Auch die Brunner Pfadi ist mit insgesamt 63 Leuten vor Ort und gewährte dem «Boten» einen vertieften Einblick ins Lagerleben. Das Leiterteam der Brunner Wölfe, bestehend aus Nicole Hadinata (Yascha) und Sandro Schwegler (Kick), gab Auskunft über ihr Leben bei der Pfadi.

Wie lange seid ihr schon bei der Pfadi?

Nicole Hadinata: Ich bin seit der ersten Klasse, also seit meinem 7. Lebensjahr in der Pfadi und habe seither alle Lager mitgemacht. Nach meiner Pfadizeit war ich dann bei den Pios, wo ich während zwei Jahren zur Leiterin ausgebildet wurde.

Was hat euch dazu bewegt dem Leiterteam beizutreten?

Sandro Schwegler: Mir scheint es sehr wichtig, dass man mit den Kindern draussen etwas unternimmt und sie von den Handys und Playstations wegholt. Ihnen aber auch aufzeigen kann, wie sie gemeinsam etwas anpacken und bauen können. Die Kinder sollen von diesen gemeinsamen Erlebnissen profitieren und daran wachsen.

Wie kommt ihr mit der Organisation bisher zurecht?

Nicole Hadinata: Im Leiterteam besprechen wir jeweils alles, sobald die Kinder sich abends in ihre Zelte zur Nachtruhe zurückgezogen haben. Dieser Austausch ist essenziell, und so sorgen wir im Team für einen stimmigen Ablauf und unterstützen uns gegenseitig.

Inwiefern hat dieses Bula eure Erwartungen bereits erfüllt?

Sandro Schwegler: Es war eine sehr intensive Vorbereitungszeit und eigentlich habe ich nicht erwartet, dass der Anlass so gut strukturiert abläuft. Das ist schon sehr beeindruckend.

Welche Ziele verfolgt ihr als Leiterin und Leiter?

Nicole Hadinata: Mein Ziel ist, dass die Kinder das Lager geniessen und dass sie mit anderen Pfadfinderinnen und Pfadfindern in Kontakt kommen.

Am Bula sind die Menüs vorgegeben

In der Nähe der Wölfe haben die Pfadfinder der Arth-Goldauer Abteilung ihre Zelte aufgebaut. Der «Bote der Urschweiz» traf sich dort mit dem Küchenteam zum Gespräch.

Wie viele Leute bekocht ihr hier insgesamt?

Ronja Ziswiler: Wir bereiten hier im Küchenzelt drei Mahlzeiten pro Tag für insgesamt 57 Leute zu. Achtet ihr bei der Zubereitung auf eine gesunde Ernährung?

Simon Ballat: Dieses Jahr ist alles etwas anders. Die Mahlzeiten sind vom Bula vorgegeben, das heisst, es kochen an jedem Tag alle Abteilungen die gleichen Mittags- und Abendmenüs. Anders wäre das logistisch gar nicht zu bewältigen mit 30’000 Leuten.

Was sind das so für Menüs?

Ronja Ziswiler: Es gibt natürlich viel Pasta, weil diese schnell und einfach zubereitet ist. Gestern gab es aber Schnitzel mit Bratkartoffeln und Bohnen, heute servieren wir zum Mittagessen Poulet-Risotto mit Tomaten-Mozzarella- und grünem Salat. Sehr beliebt ist auch immer wieder Gehacktes mit Hörnli.

Wie treffsicher seid ihr mit den Mengen?

Simon Ballat: Wir haben uns am Anfang an die Vorgaben gehalten und stellten dann aber fest, dass wir eher zu viel kochten. Die Mengen waren zu hoch berechnet, wir haben diese deshalb reduziert. Jetzt geht es recht gut auf.

Gibt es Spezialwünsche?

Ronja Ziswiler: Wir haben Leute mit Lebensmittelallergien. Bei denen schauen wir peinlich genau darauf, dass wir keine falschen Zutaten verwenden.

