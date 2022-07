Bundeslager 2022: Chef Sicherheit im Interview

Bundeslager «Wir müssen vieles selber mitbringen»: Schwyzer ist Chef Sanität / Sicherheit im Bula Der Steiner Cédric Vogt ist im OK des grössten je durchgeführten Pfadi-Bundeslagers verantwortlich für das Ressort Sanität/Sicherheit. Nadine Annen Jetzt kommentieren 23.07.2022, 22.04 Uhr

Cédric Vogt ist bereits seit dem 7. Juli im Goms und begleitet als Verantwortlicher für Sicherheit und Sanität den Aufbau des grössten Pfadi-Bundeslagers, das je stattgefunden hat. Bild: PD

Das Bundeslager – kurz Bula – startet bald. Wie gross ist der Stress?

Zeitlich ist es sehr intensiv, mittlerweile überwiegt aber die Vorfreude.

Als Ressortchef Sicherheit/Sanität haben Sie die Verantwortung für 30 000 Personen. Können Sie da noch ruhig schlafen?

Ja, ich kann noch gut schlafen. Erstens weil ich gute Leute im Team habe, die viel Erfahrung aus den Bereichen Sicherheit und Sanität mitbringen und in der Vorbereitung wirklich tolle Arbeit geleistet haben. Zweitens habe ich es nicht mit 30 000 Einzelpersonen zu tun, sondern mit 5000 Helfenden und 800 Pfadigruppen, die zu einem grossen Teil zu sich selber schauen wie eine grosse Familie. Das macht es für mich etwas einfacher.

Sind Sie wegen Ihres beruflichen Hintergrunds als Biologe zu diesem Amt gekommen?

Nein, ich kam über die Pfadiseite in dieses Amt hinein. Ich war nach meiner Laufbahn als Teilnehmer unter anderem schon Lagerleiter der Pfadi Arth-Goldau, dann wurde es immer grösser: Im Kantonallager der Pfadi Kanton Schwyz 2012 mit 600 Teilnehmenden habe ich das Ressort Sicherheit betreut, 2018 war ich im Kantonallager der Luzerner Pfadis mit 2500 Teilnehmenden im Sicherheitsressort dabei. Als Mikrobiologe kann ich aber vor allem bei den Hygienethemen sehr gut mitreden. Bei den Sicherheits- und Sanitätsthemen bin ich mittlerweile auch sattelfest, das hat aber definitiv mehr Einarbeitungszeit und Unterstützung von den Profis gebraucht, die mit dabei sind.

Was sind die Aufgaben Ihres Ressorts im Bula?

Am meisten kann man sich wohl unter dem Bereich Sanität vorstellen. Dazu gehören Hausärzte, die Zeltbesuche machen, der Rettungsdienst oder unsere mobile Notfallpraxis – die grösste, die es in der Schweiz gibt. Unter den Bereich Sicherheit fallen der Sicherheitsdienst, die Feuerwehr und die Wasserrettung. Weiter gibt es den Bereich Prävention und Care. Ein Care-Team kümmert sich beispielsweise um die mentale Gesundheit der Teilnehmenden und Helfenden. Bei der Prävention befassen wir uns mit Themen von Sonnenschutz über Gesundheitsvorsorge bis zu Prävention vor sexueller Ausbeutung. Der vierte und letzte Bereich unseres Ressorts umfasst den Notfall- und Krisenstab.

Zur Person Name: Cédric Vogt (Pfadiname Power)

Geburtsdatum: 28. Dezember 1987

Zivilstand: verheiratet, zwei Kinder (Leon, 3, und Carina, 1/2)

Wohnort: Thun (früher Steinen)

Beruf: Audit Manager bei der Lonza, Visp

Hobbys: Pfadi, Familienpicknicks

Lieblingsessen: Pizza

Lieblingsferienort: Goms

Lieblingstier: Krokodil

Wie gross ist Ihr Team?

Wir haben etwa 70 Leute, die in der Vorbereitung für Sicherheit und Sanität aktiv waren. Während des Lagers sind an einem normalen Tag etwa 250 Leute für Sicherheit und Sanität im Einsatz.

Arbeiten alle ehrenamtlich?

Ja. Nur die beiden Co-Hauptlagerleitenden sind in einem Teilzeitpensum angestellt. Ab Level Ressortleitung ist alles ehrenamtlich, und die Helfenden bezahlen sogar einen Lagerbeitrag.

Können Sie die Zeit, die Sie aufgewendet haben, beziffern?

Das lag irgendwo zwischen einem 30- und 40-Prozent-Pensum. Wir treffen uns regelmässig zu Arbeitstagen, an denen wir zehn Stunden zusammenarbeiten. Hinzu kommen noch etwa zwei Stunden pro Tag.

Das ist ziemlich viel neben Familie und Beruf?

Ich habe im Job auf 90 Prozent reduziert, und diese gewonnenen 10 Prozent widme ich bewusst der Familie.

Ursprünglich hätte das Lager 2021 stattfinden sollen. Welchen Einfluss hatte die Pandemie auf die Planung?

Die Planung war ein emotionales Auf und Ab. Der Entscheid vor zwei Jahren, das Bula um ein Jahr zu verschieben, gab etwas Entspannung, dennoch hatte Corona weiter einen Einfluss. Sitzungen und Treffen haben online stattgefunden, und man musste die Leute über sehr lange Zeit motivieren, das Ganze trotz aller Unsicherheit weiterzubringen. Unser Ressort beobachtet und beurteilt zudem laufend die Situation. Gerade jetzt steigen ja die Zahlen wieder, und es gleicht einem Blick in die Kristallkugel, was das für 30 000 Leute in einem Monat bedeutet.

Wie geht man mit dieser Unsicherheit um?

Was wir gelernt haben in der Corona-­Zeit, ist, dass eine der ersten behördlichen Massnahmen die Einschränkung von Grossevents ist. Also haben wir uns überlegt, welche möglichen Massnahmen wir umsetzen wollen und können. Und wir müssen realistisch sein und damit rechnen, dass es bei einer Verschärfung der Pandemiesituation für einen Grossanlass wie das Bula relativ bald einen abrupten Vollstopp geben kann. Das wäre vor allem emotional eine Katastrophe.

Was sind abgesehen davon die grössten Herausforderungen für Ihr Ressort?

Wenn so viele Pfadigruppen miteinander Sport – nicht einmal besonders gefährlichen – machen, gibt es Verletzte. Wir müssen eine gute medizinische Versorgung im Schweizer Standard sicherstellen, die sonst in dieser Region nicht für so viele Personen ausgelegt ist. Ein weiterer Gefahrenherd ist, dass die 800 Einheiten selber kochen. Trotz gutem Hygiene- und Lebensmittelkonzept kann es vorkommen, dass eine Gruppe Magen-Darm-Geschichten hat. Das ist nicht nur ein medizinisches Problem: Es braucht dann zum Beispiel eigene WCs in ihrer Nähe. Zudem kochen aufgrund des am Dienstag verhängten Feuerverbots im Wallis alle Einheiten mit Gas. Dieser Umstand und die anhaltende Trockenheit bergen weitere Gefahren. Dem wirken wir intensiv entgegen mit Brandschutzvorkehrungen und einer Feuerwehr auf Platz, die schnell intervenieren könnte. Des Weiteren ist es immer gefährlich, wenn so viele Menschen sich wild bewegen. Deshalb haben wir uns schon sehr früh in der Planung über Personenströme Gedanken machen müssen. Wir mussten zum Beispiel auch von unserem ursprünglichen Konzept mit drei Besuchstagen wegkommen. Jetzt sind alle zehn Lagertage auch Besuchstage, somit kommen maximal 3000 Besuchende pro Tag. Das ist dann nicht mehr so viel und geht in der Masse unter.

Eine weitere Herausforderung sind die grossen Events wie beispielsweise die Eröffnungsfeier.

Wenn 30 000 Leute auf einer Wiese zusammenkommen und ein Konzert hören oder zusammen singen, sind das nochmals ganz andere Voraussetzungen als sonst im Lagerbetrieb, weshalb wir solche Events planungstechnisch separat behandeln und dafür erfahrene Profis aus der Open-Air-­­Organisation im Boot haben.

Und wenn trotz allen Vorkehrungen ein schlimmeres Ereignis mit vielen Verletzten eintrifft?

Unsere Notfallpraxis ist darauf ausgelegt, vom normalen Hausarztservice auf Notbetrieb – mit Notversorgung und Triage der Verletzten zur Behandlung und Weiterleitung in die passenden Kliniken – umschalten zu können.

Das Goms ist ein relativ schmales, langes Tal zwischen hohen Bergen. Macht es das schwieriger?

Der Standort hat gewisse Herausforderungen mit sich gebracht. Wir müssen Themen bedenken, die im letzten Bula 2008 in der Linthebene keine Rolle gespielt haben, da es dort rundherum viele Spitäler hatte und die Einsatzkräfte mehrerer Kantone bei grösseren Ereignissen hätten unterstützen können. Hier müssen wir vieles selber mitbringen. So richtet die Kantonspolizei Wallis zum Beispiel einen eigenen Polizeiposten auf unserem Platz ein.

Wie intensiv ist sonst die Zusammenarbeit mit den Behörden vor Ort?

Sehr intensiv. Es ist für die Gemeinden, die verantwortlich sind für die Anlassbewilligung und in diesem Sinn auch eine Teilverantwortung für die Sicherheit tragen, ein ungewohnt grosser Anlass. Wir mussten schauen, welche Ressourcen die Gemeinden und der Kanton haben und welche wir mitbringen müssen.

Apropos Ressourcen: Wie sieht das Budget aus?

Wir rechnen mit einem Gesamtbudget von 25 Millionen Franken. Das wird rund zur Hälfte durch Lagerbeiträge der Teilnehmenden getragen, zu einem Viertel durch Sponsoren und zu einem Viertel mit Umsatz und Ertrag aus dem Lager. Das Ressort Sicherheit/Sanität kostet rund 400 000 Franken.

Wie schwierig war und ist es, Freiwillige für die Mitarbeit – teils während Jahren – zu finden?

Ich war erstaunt, wie einfach es ist. Viele auch sehr erfahrene Profis haben sich vor vier Jahren von sich aus gemeldet, sodass wir eine hochkarätige Besetzung für das mittlerweile 600-köpfige erweiterte OK hinbekommen haben. Während des Lagers braucht es rund 4500 Helfende, und es sind noch nicht alle Schichten besetzt. Die letzten 500 davon zu finden, braucht tatsächlich ein bisschen mehr Aufwand, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass sich noch genug Leute motivieren lassen, bei so einem grossartigen Projekt dabei zu sein.

Sie sind seit 28 Jahren in der Pfadi aktiv, waren Leiter in ihrer Abteilung, hatten später verschiedene Ämter im Schwyzer Kantonalverband und auf nationaler Verbandsebene. Woher kommt die Motivation, sich so lange und intensiv für die Pfadi zu engagieren?

Ich war immer Pfädler, habe aber nie lange das Gleiche gemacht. Man erlebt immer grösser werdende Abenteuer. Als Leiter konnte ich mich immer wieder mit neuen Themen und verschiedenen Herausforderungen beschäftigen. Die Pfadi öffnet sehr viele Türen und gibt interessante Einblicke in Tätigkeitsfelder, mit denen man vielleicht im Beruf nicht so viel Kontakt hat. Man lernt viele spannende Menschen kennen und kommt an Orte hin, an die man sonst nicht hinkommt.

Ist es auch das, was Pfadi immer noch attraktiv macht, trotz Leistungsgesellschaft und Tausenden Freizeitmöglichkeiten für Kinder?

Wir sind sicher ein bisschen ein Sonderling in dieser Leistungsgesellschaft. Bei uns gibt es zwar auch Wettkämpfe, und man kann der Beste sein. Oft steht aber auch die Gruppenzusammengehörigkeit im Zentrum. Man erlebt gemeinsam schwierige, aber auch umso grossartigere Momente, das schweisst zusammen und führt zu Freundschaften, die man über Jahre auch sehr gerne pflegt und weiterführt.

Was kommt für Sie nach dem Bula? Haben Sie schon ein nächstes Jöbli, oder ist vorerst genug mit Pfadi?

Nach dem Bula hat meine Familie definitiv mehr Fokus verdient. Meine Kinder und meine Frau mussten in den letzten Jahren viel mittragen. Auch meine grössere Familie hat mich nicht mehr allzu oft gesehen. Aber es ist auch noch immer wieder etwas Neues gekommen.

