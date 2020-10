Buosigerbann oberhalb Lauerz: Mit einem grossen «Chlapf» den Weg freigesprengt Im Frühjahr musste der Verbindungswanderweg im Buosigerbann infolge Steinschlags gesperrt werden. Diese Woche wurden nun Sprengarbeiten im Gebiet durchgeführt, die ein sicheres Wandern wieder ermöglichen sollen. Erhard Gick / Bote.ch 08.10.2020, 12.45 Uhr

Vorbereitungsarbeiten zur Sprengung: Hanspeter Müller verbindet mithilfe der Zivilschutzmitarbeiter die Kabel der einzelnen Bohrlöcher zu einem Strang. Bild: Erhard Gick

Ein dumpfes «Bumm» ist zu vernehmen, dann fliegen die Nagelfluhsteine. Was vorher ein grosser Felsklotz war, ist in kleinen Teilen durch die Luft katapultiert worden. Die Sprengung war erfolgreich. Auf dem kleinen Wegabschnitt des Verbindungswanderweges wird weitergearbeitet, als sich der Rauch der Sprengung verzogen hat. Seit diesem Frühling musste die wichtige Wanderwegverbindung von Goldau zum Gätterli oberhalb Lauerz im Buosigerbann aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Mehrere Sprengungen waren notwendig

Diese Woche wurden nun Sprengarbeiten im Gebiet durchgeführt, die ein sicheres Wandern wieder ermöglichen sollen. «Wir haben schon rund 25 Kubikmeter loser Fels gesprengt. Einige Kubikmeter folgen noch», sagt Sprengmeister Hanspeter Müller, Walchwil.

Kurz vorher hat er mittels elektronischer Zündung wieder einen grossen Block mit Sprengstoff zerkleinert. Müller sagt:

«In diesen massigen Stein mussten wir fünf Löcher bohren. In diese habe ich dann sieben Sprengstoffkegel verteilt, und rund eineinhalb Kilogramm Sprengstoff haben den Felsklotz dann zerkleinert»

«Dieser Abschnitt war wirklich sehr gefährlich. Ständig lösten sich kleinere und grössere Steine aus dem maroden Felsen. Wir hoffen, den Wanderweg nächste oder übernächste Woche wieder frei geben zu können, je nach Verlauf der Instandstellungsarbeiten», sagt auch Stefan Gwerder, Geschäftsführer des Vereins Schwyzer Wanderwege, bei einem Augenschein der Arbeiten im steilen Gelände. Er zeigte sich über den Instandstellungsprozess zufrieden.

Schwyzer Zivilschutz leistete ganze Arbeit

Die Arbeiten im sehr steilen Wegabschnitt oberhalb Lauerz konnten nur in intensiver Handarbeit und mit wenig Maschineneinsatz erledigt werden. Diese Woche arbeiteten ein gutes Dutzend Zivilschutzangehörige im Buosigerbann. «Wir haben am Montag mit den Arbeiten begonnen. Diese dauern bis Freitag an. Nebst den vorgenommenen Wegverbesserungen haben wir auch diverse Holzbrücken erneuert», so Zivilschutz-Gruppenführer Silvan Gwerder, Schwyz.

Für ihn und seine Mitarbeitenden sei dies eine sehr spannende Arbeit gewesen. «Zumal wir diese schwierigen Räumungsarbeiten nur unter Mithilfe mehrerer Sprengungen durchführen konnten», so Gruppenführer Gwerder. In den kommenden Jahren sind weitere Einsätze des Schwyzer Zivilschutzes im Banngebiet vorgesehen. «Das Gebiet ist so lebhaft, da muss fast jedes Jahr etwas saniert werden», sagt Stefan Gwerder.