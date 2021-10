Verein Chindernetz Schwyz wird Geldhahn zugedreht

Schwyz 30'000 Franken weniger: Verein Chindernetz wird der Geldhahn zugedreht 30000 Franken weniger: Der Verein Chindernetz Schwyz fürchtet, sein Angebot über kurz oder lang einstellen zu müssen. Jürg Auf der Maur 25.10.2021, 05.00 Uhr

Der Kanton hat dem Chindernetz Schwyz die Unterstützung gestutzt Bild: PD

Was das Kinderparlament bereits durchmachte, erlebt nun der Verein Chindernetz Schwyz. Der Kanton stutzt ihm die finanzielle Unterstützung, die 30000 Franken aus der Kantonskasse stehen der Institution künftig nicht mehr zur Verfügung. Das bestätigt Geschäftsführerin Irene Thalmann auf Anfrage des «Boten der Urschweiz».

Der Entscheid wurde dem Verein anlässlich einer neuen Leistungsvereinbarung mitgeteilt. Nachdem der Verein Pro Juventute Kanton Schwyz in Verein Chindernetz Kanton Schwyz umbenannt wurde, wurde der Beitrag an die Geschäftsstelle aus der Leistungsvereinbarung gestrichen, mit den Argumenten, dass Leistungen von Pro Juventute wegfallen. Diese Leistungen waren jedoch ein Bruchteil der Geschäftsstelle.

Dem Verein droht früher oder später das Aus

Das Chindernetz Schwyz ist ein unabhängiger, privater, politisch und konfessionell neutraler Verein. Präsidiert wird er von FDP-Präsidentin Marlene Müller, Wollerau. Seit Mai 2021 wird auch für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren eine Jugend­beratung angeboten. Diese ist kostenlos, sofern die Wohngemeinde mit dem Verein eine Leistungsvereinbarung unterzeichnet hat. Der Verein, der sich vor rund einem Jahr von der Pro-Juventute-Stiftung abspaltete, wurde bisher vom Kanton mit verschiedenen Beiträgen unterstützt. Die 30000 Franken waren für den Betrieb und die Geschäftsstelle im Kanton Schwyz gedacht, dazu kamen noch je 10000 Franken, welche er vor der Abspaltung der Stiftung Pro Juventute zur Weiterreichung für den Betrieb des Beratungstelefons 147 und für die Elternbriefe erhielt. Künftig erhält das Chindernetz nun nur insgesamt 25000 Franken. Das hat Folgen, wie Thalmann im Gespräch weiter erklärt. Sie geht davon aus, dass das Chindernetz, weil der Betrieb nicht mehr gesichert ist, jährliche Defizite schreiben wird. Thalmann: «Das wird so lange möglich sein, bis wir gar nichts mehr haben.» Der Entscheid der Regierung erstaunt: Während dem Kinderparlament die Gelder damals gestrichen wurden, weil der Kanton sich einem massiven Sparprogramm unterziehen musste, präsentiert sich die Situation heute komplett anders: Der Kantonshaushalt wird, so kündigte Finanzdirektor Kaspar Michel kürzlich an, mit einem Plus von 180 bis 200 Millionen Franken abschliessen. In den kommenden Jahren dürften die Eigenmittel des Kantons über 900 Millionen Franken steigen.

Der Kanton Schwyz hat keine Verpflichtung Im Gesetz wird die Erziehungsberatung mit einer «Kann»-Formulierung erwähnt, und somit ist dies für den Kanton Schwyz nicht verpflichtend. Eine Jugendberatung ist gemäss Gesetz eine Pflicht der öffentlichen Hand. Diese Aufgabe kann auch an Dritte übertragen werden. Der Verein Chindernetz bietet beides an, für Familien von Gemeinden mit einer Leistungsvereinbarung kostenlos, die anderen Familien müssen die Kosten – bis auf die erste kostenlose Stunde – selber tragen. Die Erziehungs-/Jugendberatung ist ein niederschwelliges Angebot, das mithilft, später kostenintensive Einweisungen zu verhindern. Dieses Angebot soll allen Eltern und Jugendlichen im Kanton zur Verfügung stehen. Dafür benötigt der Verein aber eine Leistungsvereinbarung. Solche bestehen mit dem Bezirk Küssnacht, den Gemeinden Wangen und Steinen und ab dem 1. Januar 2022 auch mit der Gemeinde Lauerz. «Mit anderen Gemeinden stehen wir in Verhandlung», sagt Geschäftsführerin Irene Thalmann. (adm)

Kommt dazu, dass andere Kantone weit grosszügiger sind. Uri etwa übernimmt sämtliche Kosten. Während im Kanton Schwyz im letzten Jahr die Kultur oder die Denkmalpflege mit 2,95 oder 1,9 Millionen unterstützte, gab es für das Schwyzer Sozialwesen 99000 Franken aus dem Lotteriefonds. Die Beiträge für Jugend und Erziehung machten 106000 Franken aus.Thalmann jedenfalls begreift den Entscheid nicht. «Wieso kann man in einer Situation, in welcher der Kanton finanziell so gut dasteht, nicht auch mehr für unsere Kinder, Jugendlichen und Familien bereitstellen?», fragt sie. Anders als Betagten oder Behinderten fehle im Kanton hier ganz offensichtlich eine «starke Lobby».

Der Kanton weist den Spar-Vorwurf zurück

Der Kanton weist Kritik zurück. Da die Leistungsvereinbarung mit dem Chindernetz nach der Reorganisation der Pro Juventute Schweiz deutlich weniger Angebote enthalte, würden dem Chindernetz nur noch die Angebote vergütet, welche ergänzend und tatsächlich erbracht werden. «Chindernetz wurde also nicht – wie behauptet – Geld vom Kanton gestrichen, sondern es wurde im Gegenteil versucht, Angebote der ehemaligen Pro Juventute über die Reorganisation hin zu retten, indem spezifische Angebote, die für die Bevölkerung des Kantons Schwyz nützlich sind, bei Chindernetz einzukaufen», erklärt Patrick Schertenleib, Abteilungsleiter Soziales im Amt für Gesundheit und Soziales auf Anfrage.