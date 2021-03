Corona Das Alkoholverbot in den Schwyzer Skigebieten soll fallen In Bern und Schwyz formiert sich breite Opposition gegen die aktuellen Corona-Massnahmen. Die Forderungen der Politik im Detail. Jürg auf der Maur, Bote der Urschweiz 03.03.2021, 22.37 Uhr

An den Tischen soll wieder Alkohol serviert werden.

Bild: Jasmin Reichlin, Bote der Urschweiz

Im Kanton Schwyz sollen die zusätzlich verordneten Corona-Massnahmen umgehend fallen. Das fordert die Schwyzer SVP. Konkret sollen per sofort sowohl die Kapazitätsbeschränkungen wie auch das Alkoholverbot in den Schwyzer Skigebieten aufgehoben werden. Auch die Maskenpflicht in der Sekundarschule soll rückgängig gemacht werden.