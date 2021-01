Corona-Demo Provokation mit Folgen: SVP berät über Partei-Rauswurf von René Bünter Die Schwyzer SVP distanziert sich von ihrem Ex-Regierungsrat René Bünter. Dieser hat in seiner Rede an der Corona-Kundgebung die Regierenden als Verbrecher bezeichnet. Man diskutiert über einen Ausschluss. Jürg auf der Maur 12.01.2021, 08.47 Uhr

René Bünter sprach am Samstag auf dem Hauptplatz in Schwyz. Urs Flüeler / Keystone

«Es gibt auch immer mehr ältere SVP-Mitglieder, die sagen, ‹das wollen wir nicht. Überlegt euch, was getan werden kann.›» Das sagt Walter Duss, Präsident der Schwyzer SVP. Die gezielte Provokation von alt SVP-Regierungsrat René Bünter an der Corona-Kundgebung am Samstag in Schwyz geht nicht spurlos an ihm und der Partei vorbei.