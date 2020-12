CORONA Der Kanton Schwyz beginnt noch diese Woche mit dem Impfen gegen Corona Der Kanton Schwyz beginnt bereits diese Woche mit Impfungen gegen das Coronavirus. In einer ersten Phase sind die Alters- und Pflegeheime an der Reihe. Der eigentliche Impfstart erfolgt Anfang Januar. Alle Impfungen sind kostenlos. 22.12.2020, 15.31 Uhr

Bild: Keystone

(gh) Nach der Zulassung eines ersten Impfstoffs beginnt der Kanton Schwyz diese Woche, in den Pflegeheimen zu impfen. Das Departement des Innern teilte am Dienstag mit: «Die nationale Impfstrategie sieht vor, dass prioritär besonders gefährdete Personen geimpft werden, also ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen.»

In zweiter Priorität werden sich das Gesundheitspersonal und in dritter Priorität jene Menschen impfen lassen, die mit besonders gefährdeten Personen zusammenleben. In vierter Priorität wird die Impfung in Einrichtungen, in denen ein erhöhtes Infektions- und Ausbruchsrisiko besteht (etwa in Institutionen für Menschen mit Beeinträchtigung) möglich sein. Alle übrigen Personen können sich impfen lassen, sobald ausreichend Impfdosen zur Verfügung stehen.

Impfzentren in den Spitälern

Im Kanton Schwyz wird die Impfung in einer Kombination zwischen regionalen Impfzentren an den Spitalstandorten, mobilen Impfequipen und den vorhandenen ambulanten Strukturen wie Arztpraxen und Apotheken durchgeführt. «Die mobilen Impfequipen werden durch die Rettungsdienste im Kanton Schwyz gestellt», schreibt das Schwyzer Departement des Innern weiter. Da der zur Verfügung stehende Impfstoff anfänglich nur in beschränkten Mengen zur Verfügung stehen wird und erhöhte Anforderungen an die Lagerung und die Handhabung stellt, werden die Impfungen vorerst durch die regionalen Impfzentren und die mobilen Impfequipen durchgeführt. Für jede Person werden zwei Impfungen im Abstand von rund drei bis vier Wochen notwendig sein. Die Impfungen sind freiwillig und kostenlos.

Der Bund und die Kantone setzen bei der Covid-19-Impfung auf eine transparente Information der Bevölkerung. Das Bundesamt für Gesundheit stellt dazu auf seiner Webseite (https://www.bag.admin.ch/impfen-covid19) Informationen zu den Impfungen zur Verfügung. Die Koordination und Umsetzung der Impfung erfolgt durch die Kantonsapothekerin mit ihrem Projektteam. Im Zentrum aller Massnahmen gegen Covid-19 stehen weiterhin die Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften und Abstandsregeln, damit die Herausforderungen dieser Epidemie gemeinsam bewältigt werden können.

Hinweis: Unter dem Direktlink www.sz.ch/corona-massnahmen gelangt man auf die Website zu den kantonalen «Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie». Die Massnahmen des Bundes sind unter www.bag-coronavirus.ch ersichtlich.