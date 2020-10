Corona-Fall im Kindergarten in Küssnacht Im Kindergarten «Seematt a» in Küssnacht wurde eine Praktikantin der Pädagogischen Hochschule positiv auf Covid-19 getestet. Alle Kinder dieses Kindergartens müssen sich für zehn Tage in Quarantäne begeben. Bote der Urschweiz 24.10.2020, 07.20 Uhr

Die Dauer der Quarantäne errechnet sich für die Kinder gemäss dem Kantonsarzt ab dem letzten Kontakt plus 10-mal 24 Stunden, teilen die Bezirksschulen Küssnacht mit. Der Kindergarten Seematt a bleibt somit bis und mit Freitag, 30. Oktober, in Quarantäne. Die Lehrperson sowie die Praktikantin haben sich ebenfalls in Quarantäne begeben. Eine Kontaktaufnahme durch das kantonale Contact-Tracing entfalle damit.