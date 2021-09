Impfen in den Covid-Points in Steinen und Pfäffikon

Corona Impfen in Covid-Points in Steinen und Pfäffikon an den kommenden zwei Wochenenden möglich Die Covid-Points in Steinen und Pfäffikon öffnen ihre Türen an diesem und am nächsten Wochenende für spontane Impfwillige. Das Angebot steht allen im Kanton Schwyz wohnhaften oder arbeitenden Personen ab zwölf Jahren offen. 07.09.2021, 09.21 Uhr

Wer unter der Woche zu wenig Zeit findet, für den stehen an den Wochenenden vom 11./12. und 18./19. September die Covid-Points in Steinen und Pfäffikon von 9 bis 16 Uhr für Erstimpfungen ohne vorgängige Registrierung zur Verfügung, wie die Staatskanzlei Schwyz mitteilt. Die Zweitimpfungen werden dann an den Wochenenden vom 9./10. und 16./17. Oktober verabreicht. Für die Covid-Points in Steinen und Pfäffikon gilt das spontane Walk-in System, es werden keine Termine vereinbart.

Für die Impfung wird eine Identitätskarte oder ein Reisepass benötigt. Unbegleitete 12- bis 15-Jährige müssen eine Einverständniserklärung mitbringen, die von der gesetzlichen Vertretung unterschrieben ist. Das Formular für die Einverständniserklärung kann auf der Homepage des Kantons Schwyz unter www.sz.ch/corona-impfen heruntergeladen werden.

An Wochentagen werden weiterhin Impfungen in den drei Impfzentren an den Spitalstandorten Schwyz, Lachen und Einsiedeln angeboten. Online-Registrierungen für Termine in den drei Impfzentren und in Impfapotheken sind nach wie vor möglich. Arztpraxen vereinbaren die Impftermine direkt. (zim)