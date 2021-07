Corona-Impfungen: Bischof tadelt Pfarrer von Unteriberg

Corona-Impfungen Pfarrer von Unteriberg fällt mit eigenwilligen Corona-Ratschlägen auf – nun greift Bischof Bonnemain ein Roland Graf, Pfarrer in Unteriberg, rät von einer Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche sowie für Personen im fortpflanzungsfähigen Alter ab. Jetzt schaltet sich der oberste Katholik des Bistums Chur ein. Flurina Valsecchi / Bote der Urschweiz 09.07.2021, 10.28 Uhr

Joseph Maria Bonnemain, Bischof des Bistums Chur. Bild: Boris Bürgisser (Chur, 17. Mai 2021)

Gegenüber der Zeitung «Blick» sagt Joseph Maria Bonnemain, Bischof von Chur: «Komplexe naturwissenschaftliche Fragen gehören in Fachkreise. Das Pfarrblatt und die Website sind nicht der geeignete Ort dafür.» Der Bischof findet, das Impfen sei keine religiöse Frage, sondern ein Akt der Solidarität. «Ich bin längstens doppelt geimpft und glücklich darüber.» Muss Roland Graf nun mit Konsequenzen rechnen? Der Bischof sagt im «Blick» nur: «Die Stellungnahme werde ich mit dem Pfarrer von Unteriberg unter vier Augen besprechen.»

Bereits im «Boten» sagte Lorenz Bösch, Präsident des kantonalen Kirchenvorstandes der Römisch-katholischen Kantonalkirche Schwyz: «Wir erachten es nicht als unsere Aufgabe, zu allen möglichen gesellschaftlichen Themen Stellung zu beziehen. Deshalb werden wir uns auch nicht zur Pandemiepolitik des Bundes und zu dessen Empfehlungen äussern.» Er verwies dabei auf einen entsprechenden Artikel in der Verfassung.

Dass die Kirche im Impfthema mitredet, hält Graf für legitim. «Letztlich ist es der eigene Entscheid, ob man sich impfen lässt oder nicht», sagte der Pfarrer von Unteriberg Anfang Woche zum «Boten». Aber «es wird immer von Nächstenliebe und Solidarität geredet, dabei geht es für die Behörden schlicht und einfach darum, um jeden Preis die Herdenimmunität zu erreichen».

Dem Pfarrblatt Ybrig, welches Roland Graf herausgibt, sind die Pfarreien St. Josef in Unteriberg, St. Wendelin in Stu­den und St. Johannes in Oberiberg angeschlossen sind. Rund 1100 Exem­plare werden jeweils in die Haus­hal­tungen verschickt. Graf schrieb im Pfarrblatt: «Es zeigt sich, dass die Nebenwirkungen der Impfung umso stärker sind, je jünger die Geimpften sind. Bei 1100 Kindern zwischen 12 und 15 Jahren gab es 2,4 Prozent schwere und systemische Nebenwirkungen.» Und: «Jedenfalls ist das Risiko durch die Impfung in dieser Altersgruppe viel höher als jenes, an Covid-19 schwer zu erkranken.»