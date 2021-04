Corona Nach erfolgreicher Testphase: Repetitives Testen auf allen Schwyzer Schulstufen Nach einer erfolgreichen Testphase sollen künftig repetitve Tests auf allen Schwyzer Schulstufen durchgeführt werden. Die PCR-Speicheltests sind freiwillig. 15.04.2021, 12.41 Uhr

(pl) In der Woche nach Ostern hatte der Kanton Schwyz an zwei Standorten der Sekundarstufe I Pilottestungen mittels Speicheltest durchgeführt. Die Testungen funktionierten reibungslos und wurden von Schülerinnen und Schülern als unproblematisch und einfach anwendbar empfunden, schreibt der Kanton Schwyz in einer Mitteilung. Bei der Auswertung der insgesamt zwölf Testpools erwies sich einer als positiv, heisst es weiter. Der Schüler zeigte keine Symptome und war dennoch infiziert.