David Beeler spricht an Corona-Demonstration

Corona Nach Schimpftirade: Beeler spricht an einer Demo Der Steiner Kantonsrat David Beeler ist nach seiner Schimpftirade im Kantonsrat als Redner zu einer Kundgebung des Aktionsbündnisses Urkantone eingeladen worden. Jetzt kommentieren 12.10.2021, 10.19 Uhr

Der Kantonsrat David Beeler wird an der Veranstaltung des «Aktionsbündnis Urkantone für eine vernünftige Corona-Politik» vom 16. Oktober in Rapperswil auftreten. Referieren wird auch der Ausserschwyzer Nationalrat Pirmin Schwander und Josef Ender, Ibach, Sprecher des Aktionsbündnisses. SVP-Kantonsrat David Beeler sorgte bekanntlich an der Septembersession im MythenForum für einen Eklat, die in der Stummschaltung seines Mikrofons endete.