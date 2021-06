Corona Nirgends in der Zentralschweiz wird langsamer geimpft als im Kanton Schwyz Die Schwyzer impfen langsamer als der Rest der Zentralschweiz. Nun prüft der Kanton Massnahmen. 07.06.2021, 05.00 Uhr

Die aktuellen Zahlen zeigen, dass «die Impfbereitschaft unter der breiten Bevölkerung durchaus höher sein könnte». Das sagt Martina Trütsch, Vorsteherin des Amts für Gesundheit und Soziales des Kantons Schwyz. Per 1. Juni hätten erst gut 33 Prozent der Bevölkerung eine Erstimpfung erhalten und 17,8 Prozent seien doppelt geimpft. Damit ist Schwyz gemäss Zahlen des Bundesamts für Gesundheit das Schlusslicht der Zentralschweiz.

Hinzu kommt: Rund 9000 Termine für Erstimpfungen sind zwar bereits vergeben, bis Ende Juli wären aber noch weitere 15 000 Termine frei. «Es zeichnet sich ab, dass die Auslastung bereits in zwei Wochen nachlässt und deshalb der Aufruf an alle, sich jetzt für einen Impftermin anzumelden», appelliert Trütsch an die Bevölkerung.

Skepsis wegen schneller Entwicklung

Wie der Kanton die Leute motivieren will, ist noch nicht bekannt. Doch es scheint sich was zu tun. Trütsch sagt:

Martina Trütsch Bild: PD

«Wir prüfen derzeit weitere Ideen, wie wir die unentschlossene Bevölkerung erreichen und abholen können. Wir werden darüber in nächster Zeit informieren.»

Den Grund für die Impfskepsis sieht sie darin, dass «die Covid-Impfung so rasch auf den Markt gekommen ist und weil es sich um einen neuartigen Impfstoff handelt». Dieser Umstand löse bei vielen Menschen Angst aus.

Trotz Verlangsamung ist Trüsch im Grossen und Ganzen zufrieden mit der Impfkampagne. Positiv sei insbesondere, dass in den Altersheimen keine grösseren Ausbrüche mehr verzeichnet wurden. Nur noch vereinzelt gebe es in Heimen Coronafälle bei ungeimpften Personen. «Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir mit mobilen Impfequipen zuerst die Hochrisikogruppen in den Alters- und Pflegeheimen impfen. Dies ist mit deutlich mehr Aufwand und mit einem langsameren Impffortschritt verbunden, als wenn wir in erster Priorität mit grossen Impfzentren gestartet wären.»

Kritische Haltung «ist wünschenswert»

Entscheidend sei nun, die vom Bundesrat gesetzten Impfziele – 70 Prozent der Bevölkerung kann sich bis im Sommer impfen lassen – zu ermöglichen. «Ob dieses Ziel erreicht wird, hängt schliesslich jedoch nicht von unseren Strukturen, sondern von der Impfbereitschaft der Schwyzer Bevölkerung ab.»

Eine grundsätzlich kritische Haltung gegenüber dem Impfen sei «wünschenswert, denn sie führt zu einer aktiven Auseinandersetzung mit der Thematik und kann dabei helfen, die Vorgänge und Umstände besser zu verstehen», sagt Trütsch weiter. Die Vorteile würden aber letztendlich überwiegen: «Wir können ohne Einschränkungen zurückkehren in unser gewohntes soziales Leben, an unsere Arbeit und so weiter. Wir können unnötiges Leid, Long-Covid und nicht zuletzt Todesfälle vermeiden.» (cc/std)