Wegen Freiheitstrychlern: Greiflervereine fürchten um ihr Image

Coronademo Wegen Freiheitstrychlern: Vertreter des Schwyzer Brauchtums fürchten um ihr Image Bei fast jeder Corona-Veranstaltung sind die Freiheitstrychler dabei, nicht nur zur Freude der Innerschwyzer Greiflervereinigungen. Sie sagen: «Wir wollen unpolitisch sein.» Josias Clavadetscher, Silvia Camenzind 21.09.2021, 08.26 Uhr

Ein Freiheitstrychler an der Coronademo in Bern. Bild: Peter Klaunzer / Keystone (16. September 2021)

Wird gegen die Corona-Massnahmen demonstriert, sind sie lautstark dabei: die Freiheitstrychler. Erstmals traten sie im Herbst 2020 in Erscheinung. Sie bestehen zwar nicht als Verein, sind aber sehr präsent und praktisch an jedem Wochenende unterwegs.

Initiant und Mitgründer ist der 47-jährige Andy Benz, selbständiger Bauführer aus Altendorf. Am letzten Freitag wurde Benz sogar als Teilnehmer oder Organisator eines abendlichen Picknicks im Hirthemd vom Klosterplatz Einsiedeln in die TV-Sendung «Arena» auf SRF1 zugeschaltet.

Schätzungen gehen davon aus, dass nur etwa 300 bis 400 Personen bei den Freiheitstrychlern mitmachen. Wenige im Vergleich zu den über 300Vereinen schweizweit und den jeweils 3000 bis 4000 Trychlern an einem eidgenössischen Scheller- und Trychlertreffen. Zudem gehören vermutlich nicht alle Trychler, die demonstrieren, einem Verein an.

Sekretär Schibig hat keine Befürchtungen

Wie aber reagieren die Trychler-, Scheller- und Greiflervereine auf die Freiheitstrychler? Dass das Brauchtum beschädigt werden könnte, das sieht Beat Schibig, Brunnen, nicht. Er amtet als Sekretär der nationalen Scheller-, Trychler- und Greiflerszene. Einen Verband gibt es ja nicht, wohl aber ein Komitee, das jeweils die Eidgenössischen koordiniert und vergibt.

Schibig weist darauf hin, dass die Freiheitstrychler von überall her kommen, nicht als Verein organisiert sind und auch bisher noch nie in der Brauchtumsszene aufgetaucht sind. Er glaube nicht, so Schibig, dass das Brauchtum leide und zum Beispiel weniger Zuschauer die Anlässe besuchten. Die Auftritte der Freiheitstrychler seien etwas anderes und nicht Brauchtum. Er staune eher, dass diese Freiheitstrychler immer Zeit für die Demonstrationen hätten.

Sicher ist, dass viele Vereine der Trychler, Greifler und Scheller unpolitisch sind und dies sogar in ihren Statuten verankert haben. Die Freiheitstrychler aber sind sicher politisch. Wobei die Greifler auch schon in Bern bei Demonstrationen im Zusammenhang mit bäuerlichen Anliegen aufgetreten sind. Das sei schliesslich auch politisch gewesen, erklärt Schibig.

«So wird nicht Werbung für das Greiflen gemacht»

Seit Ausbruch von Corona konnten die Greifler der Region nicht mehr offiziell auftreten. «Wir sind für das Brauchtum unterwegs», erklärt Thomas Lüönd, Präsident der Greiflervereinigung Ingenbohl-Brunnen, auf Anfrage. Auf die Freiheitstrychler angesprochen, meint er, einen Einzelnen könne man nicht aufhalten. Seine Meinung ist aber ganz klar: «So wird nicht Werbung für das Greifeln gemacht.»

Michael Betschart, Präsident des Greiflervereins Goldau, bestätigt ebenfalls: «Wir sind Brauchtumstrychler.» Man lasse aber den einzelnen Trychlern ihre Freiheit. Jeder könne selber entscheiden. «Für vieles werden die Trychler aufgeboten», erklärt er weiter. Kürzlich waren die Goldauer offiziell an einer Hochzeit engagiert, dann gebe es Trychler, die an Velorennen die Sportler unterstützten. Auch die Schwyzer Greifler seien ein Brauchtumsverein, betont Präsident Matthias Steiner. «Wir sind nicht politisch, das waren wir noch nie.» Doch jeder Greifler habe ein Privatleben.

Politisches Engagement mit Trychlern gab es schon früher. Im November 1992 setzten sich rund 300 Greifler um Domini Marty, genannt Sity Domini, vor dem Bundesbriefmuseum in einer Direktschaltung des Schweizer Fernsehens für ein EWR-Nein ein.