Coronamassnahmen Kanton Schwyz hebt Maskenpflicht auf Sekundarstufe 1 auf – repetitiver Spucktest ab der 3. Primarstufe Mit dem überarbeiteten Schutzkonzept für Schwyzer Schulen entfällt die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I. Generell werden klassenübergreifende Exkursionen, Lager und Schultheateraufführungen wieder möglich. 27.05.2021, 11.17 Uhr

Im Kanton Schwyz setzt man bis hinunter zur 3. Primarklasse –wie hier im Zentralschulhaus in Meggen – auf regelmässige Coronaspucktests. Bild: Eveline Beerkircher (Meggen, 30. März 2021)

(zim) Für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, deren Schulen sich bereits am repetitiven Testen beteiligen, entfällt die Maskenpflicht per 31. Mai, heisst es in einer Medienmitteilung des Bildungsdepartements des Kantons Schwyz vom Donnerstag. Die übrigen Schulen bis hinunter zur 3. Klasse werden dazu verpflichtet, sich spätestens per 7. Juni am repetitiven Testen mittels Spucktests zu beteiligen und erhalten ab diesem Zeitpunkt ebenfalls Lockerungen bei den Schutzmassnahmen. So werden etwa nebst dem Wegfall der Maskenpflicht auch klassenübergreifende Aktivitäten, Lager, Schultheateraufführungen und andere Anlässe mit bis zu 100 Personen wieder möglich. Den Schulen wird damit laut Mitteilung eine Rückkehr zum nahezu «ordentlichen Schulbetrieb» ermöglicht.