coronavirus Die Zahlen steigen – und Schwyz lockert Die Schwyzer Regierung ist in Sorge, lockert aber dennoch die Massnahmen zur Bekämpfung von Covid-19. Neu sind 50 Gläubige erlaubt. Andreas Seeholzer, Melanie Schnider, Franz Steinegger 16.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Regierungsrat hat beschlossen, dass bei den Veranstaltungen nur noch die Bestimmungen des Bundes gelten. Demnach sind Veranstaltungen grundsätzlich verboten. «Vom diesem Verbot ausgenommen sind unter anderen religiöse Feiern wie Gottesdienste mit bis zu 50 Personen. Bislang war im Kanton Schwyz die Zahl der Besucher von religiösen Veranstaltungen auf 30 Personen beschränkt. Die Anpassung tritt am 16. Dezember in Kraft.

Für religiöse Feiern, etwa im Kloster Einsiedeln, sind neu 50 Personen zugelassen. Bild: Manuela Jans-Koch (Einsiedeln, 11. Dezember 2020)

In zwei Bereichen gehen die kantonalen Massnahmen weiterhin über jene des Bundes hinaus: Am Arbeitsplatz gilt in den Innenräumen eine Maskentragepflicht. Zudem gilt die Maskentragpflicht im Kanton Schwyz bereits ab der Sekundarstufe I.

Schwyzer Regierung ist besorgt

Wie der Regierungsrat in seiner Medienmitteilung weiter schreibt, ist er besorgt darüber, dass vermehrt Vorfälle bekannt werden, bei denen Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie vorsätzlich missachtet worden sind. Der Regierungsrat «missbilligt das Verhalten der beteiligten Personen. Die epidemiologische Lage im Kanton Schwyz und in der Schweiz ist besorgniserregend. Es müssen sich alle an die Regeln halten, um die Lage in den Griff zu bekommen. Wer sich nicht an die Regeln hält, verhält sich unsolidarisch.» Der Regierungsrat appelliert darum dringend daran, die Eigenverantwortung wahrzunehmen und die geltenden Massnahmen wie Hygienevorschriften, und Abstandsregeln einzuhalten, damit die Herausforderungen dieser Epidemie gemeinsam bewältigt werden könne.

Vier Kantonsräte wollen Lockerungen

Die Einschränkung der Öffnungszeiten für die Gastronomie, den Detailhandel und Freizeitbetriebe ist für vier Kantonsräte der Gemeinde Schwyz unverständlich. Diese schreiben Dominik Blunschy, CVP, Ivo Husi, FDP, Sacha Burgert, GLP und Fredy Ulrich, SVP, in einem Offenen Brief an die Schwyzer Regierung. Zudem bitten die Kantonsräte die Schwyzer Regierung, allfällige weitere Entschädigungen für betroffene Branchen zu prüfen und Lockerungen sobald als möglich umzusetzen. Auch sollen mit den Nachbarkantonen bereits jetzt koordinierende Gespräche geführt werden.

«Nachvollziehbare, sinnvolle und wirksame Massnahmen»

Weiter möchten die Kantonsräte, dass die Schwyzer Regierung sich beim Bundesrat «für nachvollziehbare, sinnvolle und wirksame Massnahmen und einen allfälligen Eskalationsmechanismus einzusetzen, sowie sich gegen nicht überzeugende Einschränkungen zu wehren.» Wie die vier Kantonsräte der Gemeinde Schwyz in ihrem Brief weiter schreiben, stehen sie «hinter unserer Regierung und haben Verständnis für die getroffenen Schutzmassnahmen im Kanton Schwyz. Wir wollen dazu beitragen, die Krise so unbeschadet wie möglich zu überstehen.»

Gleich von sieben Mitbrüdern musste das Kloster Einsiedeln in den letzten drei Monaten Abschied nehmen. Das berichtet der «Einsiedler Anzeiger». Das sei eine ungewöhnliche Häufung, erklärt Pater Philipp Steiner. Viele Menschen hätten ihr Beileid ausgedrückt. Pater Philipp versichert im Interview: «Wir können alle, die sich um uns Sorgen machen, beruhigen. Es geht uns gut.» Die Zuversicht schöpfe die Klostergemeinschaft aus dem christlichen Glauben, wonach jeder Mensch für die Ewigkeit bestimmt sei. «Diese Hoffnung prägt auch unseren Umgang mit dem Tod in der eigenen Gemeinschaft.» Diese besteht nach Auskunft des 35-jährigen Priesters aus «aktuell 42 lebenden und 1200 verstorbenen Mönchen aus einer 1086-jährigen Klostergeschichte». Das Durchschnittsalter beträgt 59,5 Jahre. Es ist so tief wie schon lange nicht mehr.

Sie war zu erwarten: die Absage der Schwyzer Fasnacht 2021. Nun ist der Entscheid definitiv. Dieser fiel am Montagabend an einer virtuellen Sitzung der vierzehn Fasnachtsvereine der Gemeinde Schwyz. «Gemeinsam mussten wir diesen Entschluss schweren Herzens fällen», verkündet der Präsident der Schwyzer Nüssler, Alexander Grab, der von den verschiedenen Fasnachtsvereinen als gemeinsames Sprachrohr auserkoren wurde. Eine würdige Fasnacht sei angesichts der geltenden Massnahmen und der epidemiologischen Lage nicht möglich, so Alexander Grab. «Falls es die Lage im Februar zulässt, werden wir kleinere Aktivitäten veranstalten wie beispielsweise eine Kinderbescherung an der Schule», verkündet Grab. Um dennoch ein wenig fasnächtliche Stimmung in Schwyz, Rickenbach, Seewen und Ibach zu verbreiten, rufen die Vereine alle Bewohner der Gemeinde Schwyz auf, ab dem 6. Januar bis zum Aschermittwoch die Häuser und Balkone fasnächtlich zu schmücken. Zudem sollen an den Hauptfasnachtstagen frühere Fotos der Schwyzer Fasnacht auf den sozialen Medien gepostet und mit dem Hashtag eines Fasnachtsvereins versehen werden.