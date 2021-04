Coronavirus In Schwyz kann sich das Gesundheitspersonal ab Mittwoch impfen lassen Es geht vorwärts mit dem Impfen im Kanton Schwyz. Das Gesundheitspersonal kann sich online für einen Termin anmelden. 12.04.2021, 09.03 Uhr

(jwe) Die Schwyzer Impfzentren, an den drei Spitalstandorten Schwyz, Einsiedeln und Lachen, haben mehr Impfstoff zur Verfügung. Der Kanton teilt darum mit, das ab Mittwoch, 14. April 2021, die Zielgruppe «Gesundheitspersonal» zur Impfanmeldung zugelassen ist.

Sämtliches Gesundheitspersonal, welches im Kanton Schwyz wohnhaft ist, wird aufgerufen, sich online für einen Impftermin zu registrieren. Vor Ort können keine Termine abgemacht werden.

In der Mitteilung heisst es weiter, dass ab der zweiten Aprilhälfte zusätzlich auch in den bestehenden Arztpraxen und Apotheken geimpft werden. Der Startzeitpunkt orientiere sich an der tatsächlichen Verfügbarkeit des Impfstoffs. Es seien zudem weitere Impfmöglichkeiten in Planung.

Information: Die eigens eingerichtete Infoline hilft bei Bedarf gerne bei der Online-Anmeldung. Diese ist an Werktagen von 08.00 – 11.45 und 13.30 – 17.00 Uhr unter der Nummer +41 41 819 15 95 erreichbar. Sie beantwortet jedoch keine medizinischen Fragen.