Schwyz: Nachfrage nach Corona-Tests leicht gesunken

Coronavirus Seit der Einführung der Kostenpflicht: Nur noch ein Viertel so viele Tests im Spital Schwyz Die Nachfrage nach Corona-Tests nimmt seit der Kostenpflicht ab – doch nicht in allen Schwyzer Testzentren. Wir haben nachgefragt. Anja Schelbert 16.10.2021, 20.40 Uhr

Covid Test Point auf der Allmend Luzern. (Symbolbild) Bild: Patrick Huerlimann (Luzern, 15. September 2021)

Seit Montag sind Corona-Tests für die breite Masse kostenpflichtig. Der «Bote» hat regionale Anbieter gefragt, wie sich das für sie auswirkt.

Das Spital Schwyz spürt das Motto «impfen oder zahlen» deutlich: «Wir waren nach der Einführung der Zertifikatspflicht mehrheitlich ausgebucht, sodass wir unsere Testzeiten ausweiten mussten. Täglich hatten wir zirka 40 bis 50 Anmeldungen. Letzte Woche halbierte sich die Zahl der Anmeldungen dann auf zirka 20 Tests pro Tag. Seit Montag können wir im Schnitt noch knapp 10 Anmeldungen pro Tag verzeichnen.»

Insbesondere vor dem Wochenende seien Termine vor der Kostenpflicht stark gefragt gewesen. Das habe sich geändert. Abschliessend schreibt das Spital Schwyz: «Die Nachfrage nach Tests, auch an Donnerstagen und Freitagen, ist stark gesunken.» Dabei sei zu erwähnen, dass die Schulferien am 2. Oktober begonnen hätten, was die Nachfrage nach Tests kurz zuvor erhöht habe.

Andere Anbieter merken wenig bis nichts

Anders sieht es im Spital Lachen aus. Wie im Spital Schwyz werden dort nur PCR-Tests angeboten. Aber: «Wir merken keinen Einbruch», schreibt das Ausserschwyzer Spital. «Es sind zwischen 10 bis 20 Tests am Tag. Das bedeutet, dass wir keinen Unterschied nach dem 11. Oktober feststellen können.»

Auch in den Covid-Testpoints in Steinen und Pfäffikon, beauftragt vom Kanton Schwyz und betrieben von der Firma JDMT, sind die Auswirkungen gering. «Die Nachfrage ist aktuell leicht rückläufig, wobei dies auch Ausdruck der Ferien sein könnte», vermutet CEO und Arzt Andreas Juchli.

In den zwei Schwyzer Covid-Testpoints werden nebst PCR- auch Antigen-Schnelltests angeboten. Durchgeführt werden «pro Tag etwas über 100 Tests, wobei Steinen etwas mehr Aufkommen hat als Pfäffikon», zieht Juchli Bilanz über das Testaufkommen seit Montag.

Weitere Anbieter, darunter das Spital Einsiedeln oder die privaten Testzentren des Muotathaler Hausarztes Matthias Gauger, wurden vom «Boten» ebenfalls angefragt. Diese Medienanfragen blieben bis am Freitagabend unbeantwortet.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Nachfrage nach Corona-Tests, seit diese nicht mehr vom Bund bezahlt werden, zwar abnimmt, sich die Auswirkungen aber in Grenzen halten.