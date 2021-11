Covid-Gesetz: Hohe Stimmbeteiligung in Schwyz

Covid-Gesetz 70 Prozent Stimmbeteiligung: Schwyzer Stimmberechtigte stimmen in Scharen ab Das Covid-19-Gesetz bewegt die Gemüter. Die Gemeindeschreiber in Innerschwyz prognostizieren eine Stimmbeteiligung um die 70 Prozent. Jürg auf der Maur / bote.ch Jetzt kommentieren 25.11.2021, 08.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diktaturvorwurf hin oder her: Die Schweizer Demokratie lebt und erklimmt dieser Tage geradezu neue Höhen. Die drei eidgenössischen Vorlagen, über die am kommenden Sonntag an den Urnen entschieden wird, polarisieren nicht nur. Sie motivieren auch im Kanton Schwyz so viele Leute zur Stimmabgabe wie schon lange nicht mehr.

Ausschlaggebend für die sich abzeichnende hohe Stimmbeteiligung dürfte vor allem die Auseinandersetzung über das Covid-Gesetz mit dem Impfzertifikat sein. Doch auch die Abstimmung zum Pflegepersonal oder die Wahl der Bundesrichter werden ihren Teil beitragen, werden sie doch ebenfalls kontrovers und breit diskutiert.

Entsprechend zeichnet sich eine hohe Stimmbeteiligung ab, wie eine kurze Umfrage des «Boten der Urschweiz» auf Innerschwyzer Gemeindekanzleien ergab. «Relativ hoch, aber normal», bezeichnet Maurus Föhn, der Gemeindeschreiber von Muotathal den bisherigen Eingang der Stimmzettel. Er ergänzt gleichzeitig, dass «Muotathal immer eher eine hohe Stimmbeteiligung aufweist».

Konkreter wird der Arther Gemeindeschreiber Roger Andermatt. «Derzeit liegt die Stimmbeteiligung in der Gemeinde Arth schon zwischen 47 und 48 Prozent.» Andermatt geht deshalb davon aus, dass diese am Abstimmungssonntag bei 60, maximal sogar bei 65 Prozent zu liegen kommen könnte. Damit schriebe Arth für sich eine der höchsten Stimmbeteiligungen der letzten paar Jahre. Bei der ersten Covid-Abstimmung gaben in Arth sogar 68 Prozent der Berechtigten ihre Stimme ab.

Hohe, aber keine Rekordwerte, werden auch Rothenthurm, Ingenbohl oder der Hauptort Schwyz verzeichnen. In Rothenthurm seien bereits 45 Prozent der Stimmen abgegeben worden, weiss denn auch Gemeindeschreiberin Jennifer Ress. Sie geht denn auch von einer «sehr hohen Stimmbeteiligung» aus. In Rothenthurm könnten sogar 70 Prozent erreicht werden, vermutet Rees.

Bereits höher ist der Anteil der Stimmen in Ingenbohl. Gemäss Gemeindeschreiber Aldo Moschetti liegt die Beteiligung bei 54 Prozent. Das heisst, in Ingenbohl haben schon 3328 Personen ihre Meinung kundgetan. Auch in Schwyz, so Michael Schär, wird mit einer hohen Stimmbeteiligung gerechnet. «Es könnte gegen 70 Prozent gehen», so Schär. Und: «Man hört, dass noch viele an die Urne gehen.»

Mit den 70 Prozent wäre der Kanton deutlich über dem Mittel von rund 50 Prozent. Nach wie vor Rekord in der jüngsten Zeit schrieb die EWR-Abstimmung: Hier gaben 83,2 Prozent der Berechtigten ihre Stimme ab.